Acción Popular investigará a Lescano tras denuncia de acoso sexual

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, anunció que su partido convocará a un comité político para que investigue la denuncia de acoso sexual que presentó una periodista contra el congresista Yonhy Lescano.

En diálogo con Radio Nacional, dijo sentirse "bastante consternado" tras la denuncia contra Lescano y dijo que acusaciones de este tipo afectan no solo la imagen de su partido, sino de la política en general.

"Estoy bastante consternado por estos hechos, que no ocurren de la noche a la mañana. Son hechos personales y muy particulares que no afectan no solo al Congreso, sino la imagen del partido", manifestó.

Explicó que dicho comité político convocará a Lescano para que rinda su versión de los hechos. "Luego, se tomará una decisión. Seguramente iniciaremos una línea de investigación. Posiblemente se pida la intervención del tribunal de disciplina", refirió.

Guevara aclaró que no pone las manos al fuego por nadie y que este tipo de noticias "consternan", no solo desde el punto de vista personal, sino político.

"Estoy desorientado, bastante incrédulo con lo que viene ocurriendo, por eso voy a esperar las investigaciones", refirió el presidente de Acción Popular .

Finalmente, Guevara remarcó que en su código de disciplina está tipificadas las faltas graves, leves y muy graves y que la denuncia contra Lescano encaja en esta última, ya que afecta la imagen de Acción Popular.