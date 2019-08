La supuesta carta firmada por la congresista Yesenia Ponce y que compromete al presidente Martín Vizcarra en un presunto acto de corrupción cuando era ministro de Transportes, sí existe en la fiscalía e ingresó el pasado 8 de abril, aunque se desconoce si la denuncia es investigada o no.

Según 'Cuarto Poder', Aldo Rodríguez Uceda, exasesor de la congresista, fue quien entregó este documento, fechado el 16 de mayo del 2017, a la Fiscalía en calidad de prueba, cuando denunció a Ponce y a Vizcarra por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir.

El documento tiene sello de recepción de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. "Me lo dio para destruirlo, se había arrepentido y no lo destruí yo lo he presentado como lavado de activos", dijo el exasesor.

Cabe indicar que Rodríguez Uceda estuvo detrás de la denuncia de los compañeros fantasmas de Ponce y fue quien dio a conocer el depósito de 10 mil soles a la cuenta bancaria de Daniel Soto Rivera, el director del colegio de Puente Piedra que avaló los estudios de cuarto y quinto de secundaria de la legisladora oficialista.

Según la denuncia del exasesor, cuando aún era amigo de la legisladora, pudo conocer quiénes eran las autoridades que, junto a Yesenia Ponce, supuestamente cometían actos de corrupción en el interior del país.

Siempre, de acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la entonces legisladora de Fuerza Popular habría captado a alcaldes de Áncash con quienes, a cambio de dinero, se comprometía supuestamente a gestionar obras ante Vizcarra.

Rodríguez Uceda refiere que Ponce y Vizcarra se ponían de acuerdo para fijar la suma del supuesto pago bajo la mesa y que, por falta de tiempo, el hoy jefe de Estado le derivaba la tarea de poner en marcha las obras solicitadas a Carlos Estremadoyro Mory, entonces jefe de asesores y ahora viceministro del MTC.

“Son especulaciones, sin embargo lamento que estén utilizando elementos tan pobres como esta carta [para solicitar la vacancia de Vizcarra]”, expresó Estremadoyro Mory al programa, donde negó que haya sido citado por el Ministerio Público.