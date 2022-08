La fiscal superior Marita Barreto cuestionó al juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, por el retraso de más de dos horas en iniciar la lectura del fallo sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

En diálogo con RPP Noticias, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, afirmó que “no es normal” dicha demora debido a que el magistrado no había señalado hasta el momento las causas de la dilación por respeto a las partes procesales.

“Han pasado más de dos horas y el juez no se ha pronunciado, tampoco por respeto a los sujetos procesales, al Ministerio Público, no ha pedido un tiempo adicional a la hora programada”, expresó.

“No entendemos por qué esta dilación de más de dos horas, a pesar de haber citado, a pesar de que el Poder Judicial emitió un comunicado indicando de que por celeridad procesal se iba a llevar a cabo la lectura de la resolución sobre los requerimientos de la prisión preventiva de los investigados Nenil Medina y Yenifer Paredes”, añadió.

En ese sentido, para Barreto no solamente se trata de una “falta de respeto” al Ministerio Público, sino genera preocupación, pues se entiende que la decisión final ya la tenía antes de las 6 de la tarde para dar lectura a la misma.

“No solo no es usual, no corresponde al debido proceso. Aquí hay una falta al debido proceso. Aquí ya no hay mucho que dilucidar debido a que todo el Perú, la sociedad en general, ha sido testigo de las pruebas contundentes que se han ofrecido en audiencia en un debate entre el Ministerio Público y la defensa. Las pruebas hablan por sí solas, lo que vaya a decidir el juez, el Perú va a ser testigo de lo que realmente está pasando”, subrayó.

Finalmente, la fiscal Marita Barreto adelantó que evaluará presentar una queja contra el juez Johnny Gómez Balboa, aunque primero esperará la decisión que tome sobre el caso. “Ha tenido más del tiempo prudencial para decidir los requerimientos formulados por el Ministerio Público”, sentenció.

Declaraciones de la fiscal Marita Barreto sobre demora en lectura del fallo sobre prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que el juez Johnny Gómez Balboa suspendió la lectura del fallo sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero, debido a que su instancia tiene una recarga laboral, con casos complejos.