Yeni Vilcatoma: nuevo escenario me obligó a regresar a Fuerza Popular

La congresista Yeni Vilcatoma justificó su retorno a Fuerza Popular, tras ser electa como tercera vicepresidenta en la lista que encabezó Daniel Salaverry .

"No he renunciado. Tengo una posición de lucha frontal contra la corrupción. Cuando he salido de Fuerza Popular fue porque la Ley de las Procuradurías no estaba siendo aprobada", expresó.

En ese sentido, remarcó que no salió de Fuerza Popular por "capricho" o para "beneficiarse de una norma", sino porque las circunstancias ameritaban la figura de un procurador independiente.

"En estas circunstancias retorno a Fuerza Popular porque quiero tener una participación activa desde un partido que tiene los votos y que tiene también la voluntad de hacer esta reforma", anotó.

Vilcatoma refirió que el actual escenario en el Congreso la obligó a "tomar una decisión" para tener una participación activa en la reforma judicial.

"Vengo a aportar. He tenido invitaciones en toda esta etapa. Yo he mantenido mi posición de independiente porque tenía que respetar los votos de un partido que me había llevado al Congreso", sentenció.