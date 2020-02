Hijo de Yehude Simon: mi padre recibía presiones de Odebrecht, que no respetaba su investidura

Yusef Simon, hijo del expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon, afirmó que Odebrecht “no respetaba” su investidura como gobernador regional de Lambayeque y eso le generaba frustración, pues recibía constantes presiones de la empresa brasileña para hacerse con el proyecto Olmos.

En Canal N, aseguró que nunca hubo favorecimiento hacia la constructora brasileña y detalló que al parecer ésta presionó a su padre cuando ejercía el cargo en Chiclayo para "llevar las cosas a su ritmo, a su manera".

"Después de la reelección, seguí viviendo con él en Chiclayo y recuerdo que había presiones por todos lados que son parte de la política, pero nunca hubo favorecimiento de ningún tipo. Incluso le escuché varias veces decir: 'wow, estoy estresado porque realmente son bastante insistentes estas personas'", aseveró.

“Recuerdo que él estaba bastante frustrado porque no lo respetaban en su investidura de gobernador [regional de Lambayeque]. Imagino que se refería a Odebrecht, pero estaba bastante frustrado por su insistencia por no sé qué tema en particular, pero fue una constante, una queja de los empresarios en general o grupos de poder, empresas en general”, añadió.

No obstante, Yusef Simon aseguró que su familia respalda la labor del Equipo Especial del Caso Lava Jato porque "nos está dando esperanzas" y se mostró confiado en que "la verdad saldrá a la luz".

Como se recuerda, Yehude Simon fue detenido de manera preliminar por 10 días, en el marco de una investigación preliminar a cargo del fiscal José Domingo Pérez, la cual ha sido “declarada compleja por organización criminal”.

Según el Ministerio Público, Simon Munaro, ex primer ministro en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), lideró una organización criminal en Lambayeque que operó entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda administración en la región norteña.

Según la tesis fiscal, el entonces presidente regional favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2.

Por ello, el exjefe del Gabinete Ministerial es investigado por dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).