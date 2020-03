Abogado de Yehude Simon: Si fiscalía no considera a Salazar como colaborador es porque no le cree

El abogado de Yehude Simon, Ander Galván, señaló que la fiscalía no confía en el testimonio dado por Pablo Enrique Salazar, según el cual recibió dinero de la empresa Odebrecht para la campaña de reelección de Simon al gobierno regional de Lambayeque en el 2006, debido a que no lo ha incluido como colaborador o aspirante a colaborador eficaz.

“Si no lo ha puesto como colaborador [a Salazar] es porque la fiscalía no le cree. El Ministerio Público no le ha dado ningún beneficio a Pablo Salazar pese a su confesión. La fiscalía lo trata como un mero intermediario, como si fuera un empleado de Simon, pero se trata del jefe del PEOT (Proyecto Especial Olmos Tinajones), se trata de un coimputado sobre el que pesa un pedido igual al de mi patrocinado”, dijo Galván durante la audiencia de prisión preventiva por 36 meses planteado por el equipo especial Lava Jato contra Simon Munaro y Salazar Torres, la cual es presidida por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho.

Durante su exposición en la misma audiencia, el fiscal José Domingo Pérez aseveró que, en las declaraciones de Salazar Torres del 26 de febrero del 2020, el exdirectivo del proyecto Olmos reconoció haber recibido, en varias entregas, entre US$90 mil y US$100 mil de parte de Jorge Barata para que puedan ser utilizados en la campaña de reelección de Simon en 2016.

No obstante, Pérez Gómez aclaró que Salazar no dio su testimonio en el marco de una colaboración eficaz “El Ministerio Público no ha acogido y no tiene en trámite ningún proceso especial respecto a Pablo Enrique Salazar Torres”, refirió el fiscal.

El abogado de Yehude Simon indicó que los documentos que presentó el fiscal, según los cuales Barata estuvo invitado a la boda del hijo de su defendido, Yair Simon Valcárcel, estuvieron “incompletos” y que no representan prueba alguna.

“El señor fiscal ha cortado la lista de invitado de la boda del hijo de mi patrocinado, ¿por qué lo hace?, porque eran mil invitados para su hijo Yair, el matrimonio se llevó a cabo en el 2007. Entre esas personas hay políticos, incluso se invitó al presidente Alan García Pérez. Se invitó a Barata porque en ese momento trabajaba en una de las empresas más importantes del país [Odebrecht]. En ese momento no se sabía de los casos de corrupción”, explicó.

Cabe indicar que Yehude Simon fue detenido de forma preliminar el pasado lunes 24 de febrero, así como a Pablo Enrique Salazar Torres. Ambos son imputados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.