La integrante de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, pidió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que adelante el inicio de la próxima legislatura, prevista para marzo, a fin de evaluar lo más antes posible las declaraciones que ofreció el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, que involucran a legisladores, funcionarios, entre otras personalidades.

“Desde aquí hago un llamado al presidente del Congreso y a los congresistas para pedir el adelanto de legislatura. Adelantar la legislatura, si tenía que empezar el 1 de marzo, que comience el 20 de febrero”, indicó a la prensa.

Respecto a las acciones que desde el Parlamento se deberían adoptar ante las acusaciones de Villanueva que involucra a legisladores, la congresista consideró que de una vez por todas se deben decir los nombres claros de las personas que se coludieron con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Creo que es hora de una vez que se pongan los nombres claros de quiénes son los congresistas que, de alguna manera, han sido inducidos a votar en determinado sentido a cambio de favores, porque inclusive el presidente del Congreso ha sido nombrado en este caso”, cuestionó.

“Estamos en una crisis bastante fuerte, pero no nos olvidamos de temas mayores”, apuntó Yarrow.

En su declaración brindada ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, Villanueva contó que el titular del Parlamento habría buscado el archivamiento de la denuncia que hizo Cuarto Poder en su contra por el uso de cuentas falsas para atacar a otros legisladores a cambio de priorizar como tema de agenda parlamentaria la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“A eso es lo que se comprometió (Alejandro) Soto, hacer que en el siguiente Pleno se vote el tema de la remoción y aquí en la Fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación. La idea era que se archive, como dije no inmediatamente sino después de un tiempo” , aseveró.

LEA TAMBIÉN: Cerrón confirma que sí hubo reunión con Vela y que le propuso archivar su investigación

Sin embargo, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) utilizó sus redes sociales para negar cualquier reunión con personajes cercanos a Benavides y dijo no haber cometido delito alguno.

“Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente: No me he reunido con asesores o exasesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”, acotó.

Piden formar comisión investigadora

El legislador de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina, presentó una moción para conformar una comisión multipartidaria encargada de “esclarecer los hechos y, eventualmente, sancionar a los responsables de la presunta comisión de delitos relacionados con la declaración testimonial de Villanueva”.

El grupo de trabajo estará conformado por ocho legisladores de distintas bancadas, “respetando los principios de pluralidad democrática y proporcionalidad a todos los grupos parlamentarios”, así como tendrá 120 días de plazo para investigar estos hechos, aunque el plazo podría ser ampliado.

“La presente comisión multipartidaria investigadora presenta al final de su plazo un informe final, pudiendo también presentar informes parciales, los mismos que serán sustentados ante el Pleno del Congreso”, se lee en el documento.

Además de Soto, entre los nuevos personajes involucrados por Villanueva destacan los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Pablo Sánchez, así como las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y el periodista Gustavo Gorriti, entre otros.

LEA TAMBIÉN: APP pide que se investiguen testimonios de Villanueva en relación al presidente del Congreso

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.