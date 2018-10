William Paco Castillo fue hasta ayer el defensor del exjuez supremo César Hinostroza , denunciado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

"Hace unos minutos he presentado el recursos ante el juez supremo del Juzgado Supremo de investigación preparatoria donde manifiesto que acabo de renunciar a la defensa que asumí por parte del procesado, César Hinostroza Pariachi", afirmó.

El exabogado de Hinostroza explicó que renunció al cargo por la falta de comunicación con su patrocinado ya que éste tiene prohibido comunicarse con el Perú. "Si no hablo con mi patrocinado ¿cómo voy a defenderlo?", comentó en RPP.

"Yo había propuesto que la mejor forma de lograr un mejoramiento de la situación procesal era negociar con el Ministerio Público que el señor Hinostroza pudiera enfrentar su situación en una mejor condición", agregó.

Paco Castillo asumió la defensa de Hinostroza desde el jueves de la semana pasada. "Hasta ayer he sido su abogado defensor. Las razones por las que he renunciado es por la absoluta falta de comunicación, que se encuentra detenido y no tiene acceso de España a Perú", detalló.

"Yo había diseñado una estrategia para continuar con la defensa; pero como se tratan de derechos inherentes a la persona porque tiene que ver con la libertad, esta persona que me convocó, por más pariente que sea es incapaz de decidir por otra. Dada la situación, que los plazos son perentorios, no se vaya a después decir que por la deficiencia del defensor fue lo que ocasionó la consecuencia que se le puede venir. En tal sentido he decidido apartarme deseándole la mejor de las suertes al procesado", sostuvo.

Nuevo audio complica su situación

En otro momento, Paco Castillo, comentó que los nuevos audios difundidos que revelarían un encuentro entre el procesado y el expresidente de la CNM, fue la gota que derramó el vaso .