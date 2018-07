A horas para la asunción de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación, en reemplazo por Pablo Sánchez, salen a la luz dos nuevos audios en las que es nombrado por los cuestionados Walter Ríos y César Hinostroza Pariachi.

En el primer audio difundido, esta tarde, por el portal de investigación IDL Reporteros corresponde a una conversación registrada el 7 de febrero, entre el expresidente de la Corte Superior del Callao, Wálter Ríos, y un interlocutor no identificado.

Mientras realiza la llamada, el magistrado dice a otra persona en su oficina: “¿De quién, de quién? …Ah no va a votar por Pablo. Ah, está bien. Lo que están hablando el otro día. Ta bien pe. El Ministerio Público ya está manejado . Para que salga este…”.

En tanto, que el segundo audio revelado por el portal de investigación corresponde al 8 de marzo de este año.

En esta participa el juez supremo César Hinostroza Pariachi con el abogado César Serrano, sobre una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG) donde se discutió dejar sin efecto los contratos de locación de terceros.