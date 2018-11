Walter Gutiérrez: "Para mi no hay persecución política" en el Perú

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró esta noche que en el Perú "no hay persecución política" como señala el ex presidente Alan García quien pidió asilo político a la embajada de Uruguay en nuestro país el pasado 17 de noviembre.

Sin embargo, el titular de la Defensoría del Pueblo aseveró que existe un "desborde judicial" que lleva al abuso de las medidas de detención preliminar y prisión preventiva.

"Para mi no hay persecución política, pero hay un claro problema institucional y un desborde [judicial] que hay que atajar", sostuvo en una entrevista con el programa 'Agenda Política'.

"¿Hay un activismo judicial? Sin duda lo hay y yo respaldo y miro con simpatía, pero hay que tener cuidado. Una cosa es el activismo judicial y otra cosa es el desborde judicial [que en parte] está sucediendo [...] por eso hay un alarmante número de prisiones preventivas sobre el cual incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado", señaló.

En otro momento de la entrevista, Gutiérrez prefirió no pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno le niegue el salvoconducto al ex mandatario en caso se le brinde el asilo político; no obstante, recordó que el Perú es suscriptor de diversos tratados que impedirían dicha posibilidad.

Como se recuerda, el sábado 17 por la noche el ex presidente Alan García pidió asilo político a la embajada de Uruguay en el Perú debido a, lo que él considera, una persecución política en su contra, luego de que el Poder Judicial dictase 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y cohecho.

Antes de acudir al recinto diplomático García Pérez declaró que "no era ningún castigo" para él quedarse en el país y allanarse a las investigaciones de la fiscalía en su contra.