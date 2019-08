El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró este domingo que el presidente Martín Vizcarra cometió un error con lo que dijo el 24 de julio cuando se reunió con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, y ofreció que en una semana se habría resuelto el tema de la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

"Si ese es el audio completo, el presidente habría cometido un error [...] El presidente no debería haber ofrecido lo que ofreció en el audio. Esa no es su competencia porque el Consejo Nacional de Minería es un organismo autónomo y corre paralelo", sostuvo en diálogo con "Agenda Política" en Canal N.

Este sábado se difundió el audio de una reunión que mantuvo el mandatario con gobernadores de la mancomunidad de la macrorregión sur y alcaldes de la provincia de Islay (Arequipa), para encontrar una solución al conflicto en el Valle de Tambo a raíz del proyecto minero Tía María.

En otro momento, el defensor del Pueblo dijo creer que la suspensión de la licencia del referido proyecto minero no debe verse como "algo tremendista" o "apocalíptico", debido a que en el país existen otros proyectos mineros que funcionan con normalidad y sin ningún tipo de conflicto.

"No veamos esto con una retina tremendista. ¿Sabe cuántos proyectos mineros tenemos? 800. De esos, la gran mayoría tiene acuerdos. Tenemos 180 conflictos, 70 son mineros y solo el 14% de esos son de oposición. Tampoco veamos esto con una retina apocalíptica porque no es el caso", señaló.

En esa línea, Gutiérrez cuestionó la suspensión de la licencia de construcción del mencionado proyecto minero, porque dijo que con esta decisión se está "poniendo una nueva pausa" al conflicto en lugar de solucionarlo. Pidió al Gobierno "sentarse" a conversar con la población del valle del Tambo para tomar una decisión definitiva al respecto.

"No estamos hablando de una resolución que esté abordando el fondo del asunto, sino simplemente está tomando una precaución y nada más que eso. Yo no creo en esas soluciones. Entrando al fondo del asunto, la solución no va por poner el proyecto en pausa, la solución va por sentarse a la mesa con toda la información y enfrentar el tema", indicó.

"Ya ha habido una pausa el 2011 y el 2015. No va a solucionar nada, simplemente se está postergando un problema", añadió.

Como se recuerda, el último viernes el Consejo Nacional de Minería suspendió la licencia de construcción a la minera Southern Perú Copper Corporation para el proyecto cuprífero Tía María, el cual iba ser ejecutado en la provincia Islay, cerca del Valle del Tambo en Arequipa. Esta suspensión durará 120 días.