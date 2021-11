El exministro de Defensa, Walter Ayala, visitó esta mañana Palacio de Gobierno para reunirse por varios minutos con el subsecretario general del Despacho Presidencial dos días después de haber sido reemplazado en el cargo por Juan Carrasco Millones.

Según el portal de Transparencia, Ayala Gonzales arribó a las 9:42 a.m. para reunirse con el subsecretario general, Ysmael Rafael Mayuri Quispe, y luego de unos 25 minutos, se retiró del lugar sin dar declaraciones a la prensa, a pesar que al llegar hizo un gesto ante las cámaras señalando que hablaría al salir del lugar.

Cabe precisar que el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, se encontraba al mismo tiempo dentro del Palacio de Gobierno. Este llegó a las 7:50 a.m., luego de haber publicado en redes sociales que renunciaba al cargo.

Tanto Bruno Pacheco como Walter Ayala están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación de manera preliminar para determinar si es que hubo algún tipo de delito ante las acusaciones de excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia”, escribió Pacheco.

Walter Ayala, por su parte, renunció al cargo de ministro de Defensa el domingo 14 de noviembre luego de presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para negar las acusaciones de los generales en retiro José Vizcarra y Jorge Chaparro.