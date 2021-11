Alrededor de las 3:00 p.m. de este martes 9 se ingresó a trámite formal la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, señalado como “responsable político” en el caso de las presiones del Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

La moción de interpelación en contra de Ayala Gonzáles tiene 20 firmas de congresistas de diferentes bancadas y su autor es Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.

Anteriormente, en diálogo con RPP, el legislador adelantó que la interpelación se dará solo por ser parte del “procedimiento” pues, luego de lo revelado por el excomandante general del Ejército José Vizcarra, “ya no hay necesidad de que haga más descargos”.

“Lo he oído, felicito a (José) Vizcarra, vamos a interpelarlo (a Ayala), ya no hay necesidad de que asista, ya está clara la situación, vamos a interpelar y luego viene la censura. Cuando se quiere manipular a las Fuerzas Armadas basadas en personas y no en instituciones entramos en un túnel negro y peligroso. Vamos a presentar la moción hoy en a tarde”, manifestó el último 8 de noviembre.

Walter Ayala ante la Comisión de Defensa Nacional

Este martes 9, José Williams (Avanza País), presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, informó que se ha citado al aún ministro de Defensa, Walter Ayala, para este viernes 12 de noviembre. Asimismo, se convocará a Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno, implicado en presiones por ascensos, para el lunes 15.

Esto a raíz de la sesión de trabajo donde se escuchó los descargos de los ex comandantes generales José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro Pinto (FAP), quienes denunciaron interferencias por parte del Gobierno para ascender irregularmente a una nómina de recomendados.

Vizcarra Álvarez detalló que se le pidió ascender al grado de general de brigada a los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

“Luego de explicarle que no era posible ascenderlos, el presidente (Pedro Castillo) me preguntó: ‘Dígame, ¿entonces no podemos hacer nada por el coronel Bocanegra?’”, expresó el ex oficial a la comisión.