El ministro de Defensa, Walter Ayala, descartó que los cambios en los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea respondan a una represalia por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, por no haber atendido sus supuestos pedidos para ascender a dos hijos de un amigo suyo.

“Supuestamente (es por estos ascensos). Prácticamente son rumores, trascendidos. Son comentarios. Le digo la verdad, a mí los comandantes generales me proponen una lista de ascensos. “Yo la reviso y lo firmé, tuve la facultad de observar, pero no lo hice. El presidente lo firmó y lo publicó”, detalló la mañana del sábado 6 de noviembre a Exitosa.

Según El Comercio, el general de división EP José Vizcarra Álvarez que fue pasado al retiro, informó a mediados de octubre a Pedro Castillo que la lista de ascensos ya estaba cerrada, luego que le informaran que el jefe de Estado tenía a dos coroneles del Ejército como candidatos para que sean ascendidos a generales de brigada.

Se trataría de los medios hermanos Ciro Bocanegra Loayza y Fidel Bocanegra Burgo, ambos hijos del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y conocido de Castillo Terrones.

En la lista de ascensos publicada el 24 de octubre, no figuraron los nombres de ambos coroneles.

“(Pedro Castillo) tenía la potestad, la prerrogativa de observar (los ascensos). Yo firmé y se lo llevé al presidente de la República y el presidente también los firmó y se publicó. Si el presidente no hubiese querido, simplemente no lo firmaba. ¿Por qué iba a presionar, si el presidente quería no firmaba? Es su prerrogativa constitucional”, aseguró el ministro.

Asimismo, negó que Wladimir Cerrón haya tenido alguna participación en los cambios. “Vladimir Cerrón no tiene nada que ver en esto. A mí nadie me ha presionado para hacer nada. A mí me presentaron la lista, yo lo firmé y se lo pasé al presidente”, remarcó.

Walter Ayala insistió que la única motivación detrás de la remoción de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea es por la “prerrogativa” del jefe de Estado por la cual nadie puede reclamar.

“Hay grupos, no digo que todos los militares, así como hay jueces, periodistas, de todo nivel. Pienso que es un ruido, no les cuadra la idea de respetar una decisión presidencial. No veo otra cosa”, manifestó.

Walter Ayala aseguró que las resoluciones supremas que confirmaban las salidas de los dos comandantes generales ya estaban firmadas desde días antes de que fueran publicadas, el mismo día que se le otorgó la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez en el Congreso.

“La resolución suprema ya estaba hace más o menos una semana. No se sabía si iba a salir o no porque yo como ministro estaba con medio pie. Yo sí tenía conocimiento, pero las decisiones muchas veces en el camino quedan. Yo mismo, como ministro, estaba a punto de salir, se voceaba mi reemplazo. Muchas veces (estas decisiones) se enfrían”, comentó.

Este jueves, el Gobierno dio por concluida la designación de José Alberto Vizcarra Álvarez como comandante general del Ejército del Perú, así como la del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro Pinto. Ambos fueron pasados al retiro.

José Alberto Vizcarra Álvarez fue reemplazado por Walter Horacio Córdova Alemán, mientras que Jorge Luis Chaparro Pinto tiene como sucesor a Alfonso Javier Artadi Saletti.

“Este fue el proceso de ascenso con más meritocracia y transparencia a lo largo de todos estos años”, sostuvo el ministro.

Cabe anotar que tras los nombramientos, militares que ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas cuestionaron la reciente decisión del Gobierno de relevar a los comandantes generales del Ejército del Perú (EP) y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), a solo tres meses de que asumieron sus cargos.

A través de un comunicado, generales de División, vicealmirantes y tenientes generales que desempeñaron en su momento los cargos de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las comandancias generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú solicitaron al presidente Pedro Castillo que se respete la institucionalidad de las FF.AA.

“Los relevos a escasos meses de haber asumido las comandancias generales afectan el normal desarrollo institucional y la moral de sus integrantes, peor aún cuando se hacen de manera intempestiva y sin comunicación previa a la persona que como comandante general representa a su institución y se entera de su cese a través del diario oficial “El Peruano”, lo que constituye un maltrato y abuso de poder”, indicaron.

“Que el relevo se produzca en momentos críticos con un escenario de incremento de la conflictividad social, la reciente y polémica decisión de autorizar la intervención de las FF.AA. en apoyo de la PNP en Lima y Callao, así como la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional, afectarán las coordinaciones interinstitucionales para el desarrollo de las operaciones”, agregaron.

Entre los afirmantes del pronunciamiento aparecen Otto Guibovich, Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, Roberto Chiabra León, José Graham Ayllón, José Williams Zapata, César Astudillo Salcedo, Óscar Jahnsen Raygada, Alfredo Palacios Dongo, Eduardo Darcourt Adrianzén, Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Jorge Kisic Wagner, Aurelio Crovetto Yáñez, Luis Conde Garay, entre otros.

Al respecto, el ministro Ayala indicó que es prerrogativa del presidente Castillo realizar estos nombramientos.

“Todo esto se trata de un ruido político. Para ser comandante general no se postula. Es una prerrogativa del presidente”, sostuvo.