El Gabinete ministerial, encabezado por Guido Bellido, enfrenta hoy su primera prueba de fuego cuando se presente ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

De las nueve bancadas, hasta ahora solo Perú Libre y Juntos por el Perú (JPP) han anunciado que otorgarán el voto de confianza.

Gestión supo que el bloque Somos Perú-Partido Morado está dividido. Seis integrantes votarían a favor, mientras que los tres legisladores del Partido Morado esperarán el discurso de Bellido para recién tomar una decisión.

El Gabinete ministerial tendría asegurado, hasta el momento, alrededor de 48 votos, por lo que le faltaría 18 adhesiones para lograr su propósito.

Esperarán discurso

En tanto, los miembros de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Avanza País, Podemos Perú, APP y Acción Popular (AP) decidirán su voto tras escuchar el discurso de Bellido. Estas bancadas, junto a los tres legisladores del Partido Morado, suman un total de 82 votos.

“Nosotros aún no tenemos decidido el voto, pero nuestro ánimo es no (dar la confianza) porque el Gabinete ministerial no nos da seguridad”, indicó el vocero de FP, Hernando Guerra García.

Por su parte, Alejandro Cavero, de Avanza País, lamentó que el Ejecutivo no haya escuchado a la población y realizado ajustes al Gabinete ministerial.

En la misma línea, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, consideró que tanto Castillo como Bellido han fallado en “leer lo que la población les pide”, en relación a los ajustes en el Gabinete; no obstante, dijo que hay de parte del Congreso toda la voluntad de escuchar a los ministros.

Suma de votos

Para lograr el voto de investidura se necesita el voto favorable de la mayoría simple (mitad más uno) de los congresistas presentes en la sesión; es decir, 66; sin embargo, hasta ayer había una indefinición en las bancadas.

Así lo hizo saber la presidenta del Congreso tras precisar que la abstención también es una posición válida

“Creo que ahora (ayer) nadie tiene definido su voto. Hay que escuchar al Gabinete ministerial y de acuerdo a lo que expongan se definirá. La abstención o votar a favor y en contra son opciones válidas”, dijo a Canal N.

Trascendió que algunas bancadas estarían pensando en abstenerse, lo que abriría un nuevo escenario respecto al futuro del Gabinete (ver vinculada).

No votarán en bloque

En el caso de APP, la bancada acordó no votar en bloque; es decir, se dará libertad a sus miembros para tomar una decisión. Esto demostraría que en el grupo andan divididos respecto al voto de confianza.

“El pueblo va a saber quién votó a favor, quien votó en contra, quién se abstuvo”, manifestó el legislador Alejandro Soto.

A través de un comunicado, la bancada de Acción Popular dijo esperar que la exposición de cada uno de los sectores en el discurso “sea coherente y responsable”; sin embargo, la mayoría de dicho grupo se inclina por dar la confianza (ver Gestión 23.08.2021).

Desde Perú Libre se sienten confiados de que el Gabinete ministerial obtendrá la confianza, al señalar que ya tienen los votos necesarios para lograr su objetivo. “Estamos muy de acuerdo con la lealtad de los consensos que hemos logrado con los diferentes congresistas de las demás bancadas”, señaló Fernando Herrera a radio Exitosa.

Cinco preguntas y respuestas sobre la investidura y la abstención

1 ¿Cuándo vence el plazo para que el Gabinete ministerial reciba el voto de confianza?

El ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, recordó que tras su designación, el Gabinete Ministerial tiene 30 días de plazo para exponer ante el Congreso la política general del Gobierno y recibir el voto de confianza. El plazo vencería este sábado 28.

2 ¿Qué pasa si en la votación las abstenciones superan a los votos a favor y en contra?

Cevasco dijo que ante esa situación el Gabinete ministerial se mantendría en el limbo y el pleno del Congreso tendría que volver a votar hasta que se alcance un resultado a favor o en contra. “El gran problema aquí es si se interpreta la abstención como una negación de la confianza fáctica, al estilo de Martín Vizcarra. Espero que eso no ocurra”, anotó.

3 ¿Cuántas veces el pleno puede realizar esta votación?

El especialista recordó que el reglamento estipula que el voto de confianza se realiza solo en la sesión planteada o en la siguiente; sin embargo, dijo que el pleno podría realizar una sesión por varios días hasta que venza el plazo, con tal de que se obtenga una decisión. “Las votaciones se realizan tantas veces como se tengan que hacer hasta alcanzar un resultado”, agregó.

4 ¿Qué ocurriría si vencido el plazo las abstenciones siguen superando a los votos a favor y en contra?

Cevasco advirtió que desde el Ejecutivo se podría interpretar este escenario como una negación fáctica de la cuestión de confianza. En ese sentido, dimitiría todo el Gabinete ministerial y el presidente Pedro Castillo tendría que designar a nuevos ministros. “Si se produce eso, el Congreso ya habría gastado su primera bala de plata”, acotó.

5 ¿Puede trabajar el Gabinete ministerial sin necesidad de que le den el voto confianza?

El experto en temas parlamentarios indicó que la Constitución establece que el Gabinete ministerial tiene que recibir el voto de confianza del Congreso una vez expuesta la política general del Gobierno. “Por un asunto constitucional, el Gabinete necesita la confianza para seguir trabajando, de lo contrario, tiene que dimitir y nombrarse a otro. Ese es el punto”, aseveró.