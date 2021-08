El ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, afirmó que los parlamentarios pueden optar por abstenerse en mayoría cuando se vote en el Pleno del Legislativo el voto de confianza al gabinete del primer ministro Guido Bellido, como respuesta a los cuestionamientos a varios de sus integrantes.

Sin embargo, no descarta que esta decisión de no votar a favor ni en contra del equipo ministerial del presidente Pedro Castillo pueda interpretarse desde el Ejecutivo como una negación fáctica de la confianza, que según la oposición es lo que busca el Ejecutivo para que en un segundo rechazo de esta prerrogativa disuelva finalmente el Parlamento.

“Si el Congreso insiste en la abstención mayoritaria, luego de 30 días que tiene el Ejecutivo para que reciban o le rechacen el voto de confianza, podría ser interpretada como una negación fáctica [de la confianza], y el Parlamento perdería su primera bala de plata de las dos que tiene, en alusión a las cuestiones de confianza”, explicó.

En esa línea, Cevasco recomendó al actual Parlamento no caer en la provocación del Ejecutivo y otorgarle el voto de investidura al gabinete Bellido con 66 o 67 votos (se requieren 66) para luego aplicar los mecanismos de control y fiscalización sobre los ministros como son la interpelación y la censura.

Recordó que el Parlamento se abstuvo en mayoría hasta en tres oportunidades en los procesos de voto de confianza de los ex presidentes del Consejo de Ministros René Cornejo y Ana Jara. En ambos casos por cuestionamientos a uno o dos de sus ministros, pero finalmente se les concedió la investidura por una diferencia mínima.

“Ollanta Humala y Pedro Castillo son diferentes en sus características como gobernantes. El actual gobierno va al choque, a la guerra. Humala pudo cambiar a algunos miembros de su gabinete, pero Castillo no va a cambiar de opinión nunca. Creo que, ante este escenario, el Congreso debe tomar una posición, si le da o no el voto de confianza”, precisó.

Para el también ex oficial mayor del Parlamento, César Delgado Guembes, la abstención masiva de congresistas sobre el voto de confianza no puede ser interpretada como una negación de la misma.

“Para que haya negación de confianza tiene que haber un rechazo de los parlamentarios y no se puede obligar al Pleno a que voten en contra de lo que no quiere. El artículo 82 del Reglamento del Congreso señala que el gabinete tiene 30 días para presentarse, exponer su política de gobierno para solicitar la confianza, y el Congreso tiene dos sesiones para otorgarlo o no. En cada sesión, los congresistas pueden poner a votación la confianza [al gabinete Bellido] las veces que vean necesario”, precisó.

Congreso carece de estrategia

Mientras que el ex legislador Víctor Andrés García Belaunde señaló que el actual Parlamento no ha mostrado una estrategia frente a un Gobierno que si la tiene y que tiene como objetivo su disolución para instalar su asamblea constituyente.

“El gobierno tiene una estrategia que es avanzar con todo su equipo ministerial impresentable, pero el Congreso no la tiene. ¿Cuál va a ser la estrategia del Congreso? ¿aceptarlos? ¿rechazarlos? ¿hacer que este gabinete cambie de ministros? Tiene que hacer algo. Porque perder un voto de confianza es perder mucho, pero tampoco puedes darle la confianza a un gabinete que tiene varios ministros prontuariados”, puntualizó.