Voto de confianza o voto de investidura: ¿cuál es la diferencia?

​Este jueves el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentará ante el pleno del Congreso junto con todo su Gabinete para solicitar el voto de confianza.

En ese contexto, diversas bancadas parlamentarias, tras reunirse con el primer ministro en el marco de su presentación ante el Legislativo, se refirieron al voto de hoy como un ' voto de investidura'; sin embargo, esta aseveración no sería precisa.

Según el artículo 130° de la Constitución, el primer ministro debe presentarse ante el pleno del Parlamento “dentro de los treinta días naturales de haber asumido sus funciones”.

En dicha presentación, según detalla el artículo 80 del Reglamento del Congreso, el titular de la PCM debe “exponer la política general del Gobierno; debatir la política general del Gobierno; y, debatir las principales medidas que requiere su gestión”.

Posteriormente, el jefe del Gabinete debe plantear una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros en su conjunto, el Legislativo debe debatir al respecto y decidir si aprueba o no la confianza del Gabinete Ministerial. No obstante, en ninguno de los textos se hace mención al ‘ voto de investidura’.

Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga aseguró que la denominación de ‘ voto de investidura’ es incorrecta, puesto que el primer ministro ya fue investido por el presidente de la República en su juramentación.

“En verdad, el nombre de ‘ voto de investidura’ está mal. El voto de investidura es una denominación que viene de los regímenes parlamentarios como el caso de España o de Inglaterra en donde el presidente del Gobierno surge de la mayoría del Parlamento y el Parlamento le da un voto de investidura, lo inviste como presidente”, sostuvo en diálogo con este medio.

“Pero en el caso peruano, el primer ministro es investido por el presidente. Él ya es primer ministro. Lo que pasa es que la Constitución lo obliga a dar un mensaje a la Nación dentro de los 30 días siguientes a ser nombrado ministro planteando la política nacional de lo que va a desarrollar y le obliga a solicitar un voto de confianza al Parlamento”, señaló.

En esa línea, indicó que la cuestión de confianza inicial que presenta el presidente del Consejo de Ministros es una de las formas en las cuales se materializa el voto de confianza en el Parlamento y se diferencia de otro tipo de cuestión de confianza solo “en su obligatoriedad”.

“La única diferencia entre la cuestión de confianza inicial y las otras es su obligatoriedad. Una cuestión de confianza se hace cuando el Ejecutivo desea ratificar que está en sintonía con el Parlamento, que el Parlamento acompaña una decisión política, una política de Gobierno, un acto determinado, un acto legislativo o cualquier otra circunstancia”, explicó.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola detalló que no es correcto hablar de un voto de investidura en nuestro sistema ya que en el Perú no se aplica una política parlamentarista en la cual el Congreso es el que designa a los ministros.

"Este voto de confianza vendría a ser uno de investidura en un sistema parlamentarista. Pero el nuestro es semipresidencialista y se trata de una presentación obligatoria porque así está establecida en la Constitución con un plazo determinado. Técnicamente, es un voto de confianza", indicó.

Asimismo, el ex magistrado recordó que, al tratarse de un voto de confianza en sí, se considera como si fuera una presentación como si el Gabinete hubiera planteado una cuestión de confianza.

"Si hubiese otra situación de una cuestión de confianza por políticas de Estado o iniciativas legislativas del Gobierno, si se le retira la confianza, podríamos estar en un escenario donde se tendría que evaluar un posible cierre del Congreso. Pero hoy no creo que se llegue a esa situación. Es un voto de confianza para un mandato constitucional que inicia un nuevo gabinete", concluyó Óscar Urviola.