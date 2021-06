El congresista electo y vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, señaló que el presidente de dicho partido político, Vladimir Cerrón, deberá ser quien responda sobre “sus acciones y actuaciones”.

Fue al ser consultado sobre las expresiones del exgobernador de Junín con los invitados del candidato presidencial de la agrupación política, Pedro Castillo, sobre quienes señaló que “no son conscientes del espacio que ocupan”.

“Somos conscientes y conocedores que el partido tiene una estructura y que el dirigente máximo es el doctor Vladimir Cerrón. Las acciones y actuaciones que él realice, él responderá por sus actos”, expresó a Exitosa Noticias.

“Yo creo que no puedo adoptar una posición de ser juez, jurado, y verdugo de lo que haga él. No me corresponde a mí”, añadió el parlamentario electo.

En ese sentido, Paredes mencionó que se trata de “la opinión de un ciudadano” y que como tal, lo respetan. Recordó además que, en el próximo Congreso, las decisiones se tomarán en consenso con los 37 legisladores de Perú Libre.

Como se recuerda, el exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró días atrás que Perú Libre es quien ganó las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, señaló en su cuenta de Twitter.

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, viene recibiendo a políticos de diversas agrupaciones políticas en un inmueble en Breña, a la espera que las autoridades electorales terminen de revisar las actas de los resultados de la segunda vuelta.