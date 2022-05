El secretario general de Perú Libre y que tiene una condena firme por el delito de corrupción, Vladimir Cerrón, afirmó que no habrá cambios en el Perú hasta que se produzca un cambio en la Constitución y que este cambio puede darse por una “vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, dijo el 3 de mayo de este año.

Sus declaraciones se dieron durante un evento del partido Perú Libre en el distrito de Carabayllo.

Cerrón aseveró que con la actual carta magna, vigente desde el año 1993, se instauró un “terrorismo de Estado”.

“En el Perú dicen que gracias a esa Constitución [de 1993] hemos acabado con el terrorismo, podrá ser una coincidencia, y bueno podemos decir que es su mérito, pero instauraron el terrorismo de Estado, si los hallazgos de la CVR dicen que el principal responsable fueron los grupos terroristas, pero que más del 40% fue las Fuerzas Armadas, estamos hablando de que ha sido casi mita-mita, de qué Estado podemos estar orgullosos”, agregó.

Sobre Cerrón Rojas además de tener un condena firme por el delito de corrupción de funcionarios en el 2019, tiene un proceso abierto ante la justicia peruana por el delito de colusión agravada.

El líder del partido de gobierno es investigado, junto a otras personas, por haberse coludido con representantes del consorcio El Carmen II (conformado por las empresas Neptuno Contratistas Generales S.A.C., Construcciones Moyua S.L. y Activa Perú M&O Construcción S.A.C.) cuando era gobernador regional con el fin de favorecerlo en la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen, un proyecto valorizado en más de S/150 millones.

Por este caso, la fiscalía anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mary Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el delito de colusión agravada.

