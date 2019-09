Las últimas horas, los últimos días han sido cruciales para el país. El jefe del Gabinete, Salvador del Solar, ausente del debate de adelanto de elecciones, mantuvo evidente silencio. Sin embargo, ahora se conoce que prefirió las negociaciones con un sector de la oposición, prefirió un plan B que ejecutó, pero, sin éxito.

Mauricio Mulder (Apra) habló de dichas reuniones ayer, mientras que Salvador Heresi (Contigo) aludió a las citas la noche del miércoles.

“Todos tenemos un rumor en off de conversaciones entre grupos políticos y el presidente del Consejo de Ministros. Entiendo que conversó con miembros de Fuerza Popular también”, añadió Marisa Glave (Nuevo Perú).

¿Qué buscaba Del Solar? El adelanto de elecciones, según fuentes del propio Ejecutivo, pero ya no en abril del próximo año, sino en octubre. Además, cedería en el hecho de que los actuales congresistas puedan buscar la reelección, pero en un Parlamento bicameral. Este punto lo confirmó el propio Mulder.

Las negociaciones se realizaron con dirigentes de diferentes bancadas. Los nombres que más han sonado son los de Luis Galarreta, Jorge del Castillo y Juan Sheput.

Apuremos todo

Hubo una corriente de legisladores que pretendió que el debate de adelanto de elecciones se postergara y que sea el pleno y no la comisión de Constitución la que decidiera. El voto de 130 parlamentarios es más complejo de controlar que el de solo 19, que es el número de integrantes de la comisión de Constitución.

Ante este escenario es que Rosa Bartra sorprendió el miércoles y decidió anunciar la votación y hasta hizo público su dictamen para archivar el proyecto del Ejecutivo. El domingo tanto a Gestión como a Canal N se resistió a dar fechas y a poner plazos.

Sin embargo, ayer en menos de dos horas sometió el dictamen a votación y lo mandó al archivo. Con el presidente Martín Vizcarra fuera del país y sin una estrategia, el gobierno no ofreció respuesta por ahora.

La cuestión de confianza solo era posible antes de la votación, según Víctor García Toma y Raúl Ferrero. (Gestión 25.09.2019).

Tibio anuncio

Vizcarra regresó de Nueva York a las 6 am. Tuvo que adelantar su vuelo. Dos horas después ya estaba en Palacio junto a su equipo ministerial. La velocidad presidencial hizo creer que el gobierno se adelantaría a la votación de la comisión de Constitución y presentaría la cuestión de confianza. Pero no fue así.

Poco más de dos horas después de que se archivara la iniciativa, la PCM, no Vizcarra, convocó a una conferencia de prensa para dar un mensaje dirigido a la ciudadanía para que se vuelque a las calles en “contra de los atropellos del Congreso”, manifestó Del Solar. “Ciudadanos y ciudadanas, apelamos a su conciencia cívica, responsabilidad, patriotismo y vigilancia. No permitamos que nuestros derechos una vez más sean pisoteados”, manifestó.

Pero no se develó ninguna decisión. Solo se limitó a decir que el Ejecutivo no se quedaría de brazos cruzados. No hubo preguntas que permitan saber los detalles de la estrategia que se viene.

Del Solar dijo que le sorprende que la Comisión de Constitución haya archivado de “manera express” el proyecto de adelanto de elecciones.

“La Comisión de Constitución invitó a la comisión de Venecia y ni siquiera han esperado su respuesta. Ahora con esa celeridad se pretenden modificar el Tribunal Constitucional. Esto va en contraste del espíritu del presidente”, añadió.

“¿Vamos a permitir que eso suceda? ¿vamos a permitir que los intereses de la patria se pongan por debajo? Nuestro Gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados y vamos a actuar con la firmeza que el parlamento que no ha sabido actuar”, expresó.

Minutos después, Fuerza Popular, solicitó la información de la sesión del Consejo de Ministro. Piden la copia del acta, video, lista de asistencia y el registro de ingreso y salida de la sesión.

A puerta cerrada

Todo indica que hoy Vizcarra dará a conocer su decisión sobre el paso a seguir tras el archivamiento del proyecto. Trascendió que no es cierto que los ministros estén divididos, sino más bien más d euno manifestó su predisposición a favor de la decisión que adopte el Gobierno. Sin embargo, el entusiasmo de una postura cada vez más dura no es igual en todos.

Los escenarios que ahora se abren es que se presente la cuestión de confianza por un tema distinto al adelanto de elecciones. La segunda opción, pero remota, es que Vizcarra dimita al cargo.

Tras el pronunciamiento de Del Solar, la sesión del Gabinete prosiguió hasta poco más de las tres de la tarde. Vizcarra luego siguió en reunión con su primer ministro, Vicente Zeballos y otros dos ministros. Hoy además habrá una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Acciones congresales

Desde el lado del Parlamento, el archivo del proyecto solo fue parte de una novela con final esperado. La votación fue de 13 a favor (tal como lo adelantó Gestión) y solo uno en contra.

Previamente a la votación, los parlamentarios de Nuevo Perú, Unidos por la República, Peruanos por el Kambio y bancada Liberal se retiraron de la sesión en medio de una acalorada discusión.

“La presidenta de la comisión (Rosa Bartra) plantea e impone su propia interpretación de la Constitución. Si estás a favor te da 10 minutos y si estás en contra cinco (para hacer uso de la palabra)”, señaló la vocera de Nuevo Perú Indira Huilca.

Poco después llegaba la repuesta de Bartra, “cuarenta horas de debate cronológicas ha tenido este proyecto de ley. Más de diez sesiones de trabajo. Creo que el tiempo y el espacio que se ha dado para debatir ha sido amplio y suficiente”.

Minutos después, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a través de las redes sociales le pidió a Vizcarra voltear la página (Ver página 6).

Sin paso al pleno

Durante el debate congresistas como Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio) Gilbert Violeta (Contigo) solicitaron que se suspenda el debate y que el proyecto pase directamente al pleno para que se allí donde se decida su destino.

De esta manera, Violeta ratificaba la postura adoptada por su bancada en la víspera. Si bien su compañero de bancada Heresi respaldó inicialmente la decisión luego cambió de opinión.

Bartra rechazó considerar tal pedido, pues señaló que no le corresponde a ninguna comisión dictaminadora pronunciarse sobre aspectos que le son de competencia exclusiva de la Junta de Portavoces.

Previamente, la legisladora superaba el intento de Marco Arana para removerla del cargo, pues no prosperó su pedido de censura.

El chat de la vacancia

Mientras se registraba el debate se dio a conocer un chat de congresistas de la bancada naranja, En el grupo denominado “BK FP 2019_2020” se hace referencia a la vacancia presidencial.

“Hoy estaremos más unidos que nunca (…) por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia”, manifiesta uno de los interlocutores identificado como Miguel Elías.

También se registra la respuesta de Tamar Arimborgo quien señala: “Vamos por el archivo de una buena vez”, en referencia al adelanto.

Al respecto la vocera del fujimorismo, Milagros Salazar, indicó que el chat existe, pero agregó que no tiene en agenda la vacancia de Vizcarra. “La posición de Miguel Elías es personal, pero no hay derecho a intervenir sus comunicaciones privadas, eso es delito”, indicó la bancada en un comunicado.

Por la noche, un grupo de manifestantes marchó contra la decisión del Congreso. Se enfrentó a la Policía.