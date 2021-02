La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que no dirá “absolutamente nada” respecto a la participación del expresidente Martín Vizcarra en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm porque no se encontraba en el cargo en aquel entonces.

“Algunas personas han señalado que yo habría trabajado en la PCM durante la vigencia de su mandato. Esto no es así. Yo he asumido la PCM bajo el liderazgo y por invitación del presidente Francisco Sagasti. Entonces, sobre la consulta que me hacen no puedo responder absolutamente nada”, sostuvo durante su presentación en el Parlamento.

Cabe indicar que en la conferencia de la víspera para anunciar la ampliación de la cuarentena dijo que pedirá información a la PCM sobre lo sucedido, pero ahora menciona que no se pronunciará.

Violeta Bermúdez indicó que ha solicitado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que le brinde información sobre el registro de participantes en los ensayos clínicos de la referida vacuna.

“Continuamos con el proceso de la implementación de la vacunación conforme lo hemos planteado. He venido con la ministra de Salud quien va a poder dar pormenores al respecto. Los ensayos clínicos no han sido conducidos por el Poder Ejecutivo”, señaló.

“En el afán de poder traer la información que nos solicitan, he encargado que se cursen las comunicaciones correspondientes a las entidades que han llevado a cabo el proceso de ensayo clínico a efectos que nos puedan alcanzar esta información”, añadió.