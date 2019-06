Vizcarra sobre 'Tía María': "Con el pueblo se conversa, se dialoga y se concerta"

Martín Vizcarra consideró que para el desarrollo del proyecto minero 'Tía María' se debe dialogar con el pueblo de Islay para llegar a acuerdos tal como ocurrió con Las Bambas, tras las protestas de abril último.

"Antes de hablar de Tía María hablemos de Las Bambas. Nosotros encontramos un problema que se convirtió en crisis en abril. Por eso la economía en abril se resintió. Los que se pedían era mano dura y que hicimos nosotros: en base al diálogo estamos saliendo adelante. Un estado fuerte no es que el meta bala a los comuneros ", argumentó.

" Con el pueblo se conversa, se dialoga y se concerta. Lo mismo tenemos que hacer con Tía María. Aclaremos las dudas. Yo me he reunido con el gobernador de Arequipa y los alcaldes de Islay y zonas de influencia que muestran su preocupación, por lo que desarrollemos juntos la provincia de Islay", precisó Vizcarra .

El jefe de Estado asimismo, puso como ejemplo del desarrollo de una minería responsable con el medio ambiente y el desarrollo social Quellaveco en Moquegua.

"Yo le doy otro ejemplo: Quellaveco, en mi región. Con US$ 5,300 millones de inversión esta en proceso en base al dialogo y poner todo sobre la mesa. He sido gobernador regional cuando se le dio la licencia social a Quellaveco. No fue una carta blanca en absoluto, lo que demandamos fue inversión pero sin contaminación y con aporte al desarrollo de la región. Así fue también en Las Bambas por lo que si hay ejemplos de minería responsable, de que si se puede hacer", anotó en entrevista a Exitosa Radio.

Crecimiento económico

En otro momento, el jefe de Estado reconoció que el crecimiento económico aun no despega. "Si bien hay una caída de la inversión pública, no es en la magnitud que hubo el 2015 o el 2011 que fue del 20% y del 30%, respectivamente. Ahora está del orden de 7% por la llegada de las autoridades nuevas, pero esta situación lo vamos a revertir", agregó.

Así dijo que en materia de reconstrucción dijo que apenas de invirtió S/ 2,000 millones el 2017 y 2018. "Pero este año vamos a invertir S/ 7,000 millones, los que ya se están ejecutando", dijo. Anotó que el 2018, se tuvo S/ 50,000 millones para inversión pública pero apenas se gastó S/ 35,000 millones.

"Se dejó de gastar S/ 15,000 millones habiendo tanto por hacer, queremos evitar esto este año", manifestó.



