Vizcarra: Son necesarios los peajes para el mantenimiento de las vías

El presidente Martín Vizcarra dijo este lunes confiar en que los seis proyectos de reforma política por los que el Ejecutivo hizo cuestión de confianza ante el Congreso de la República serán aprobados hasta el 25 de julio, fecha hasta la que se ha sido prorrogada la presente legislatura por el titular de dicho poder del Estado, Daniel Salaverry.

“La mayoría [de congresistas] ha votado a favor de la confianza y eso significa aprobar las seis reformas políticas que hemos planteado sin trastocar la esencia y en los plazos que hemos previsto. Confiamos que, responsablemente, el Congreso de la República está a la altura de la confianza que nos ha dado como Ejecutivo y que en el tiempo que se ha previsto [se aprobarán], por eso saludamos al presidente del Congreso que ya prorrogó hasta el 25 de julio esta legislatura”, destacó en entrevista con Exitosa.

Martín Vizcarra expresó su optimismo en que los proyectos de reforma serán debatidos en el Legislativo según lo acordado. Sin embargo, de no ser así, considerarán la confianza como negada.

“Soy una persona que a mis 56 años soy optimista, yo creo que al 25 de julio que termina esta legislatura serán aprobadas haciendo caso a los 77 votos que estuvieron a favor de la confianza y espero que haya sido a conciencia”, refirió.

De otro lado, Martín Vizcarra aseguró que los contratos de adjudicación de obras a empresas vinculadas con actos de corrupción deben ser revisados y, de ser necesario, se deben corregir sus deficiencias.

“Hay que revisar y si se llega a la conclusión hay que revertirlos, lo que sí queda claro y eso lo digo como Ejecutivo, es que para hacer el mantenimiento de las vías y es necesario el peaje”, dijo.

Agregó que no teme de la nulidad de los contratos porque se debe trabajar “al lado del pueblo”. “[¿No le tiene miedo a la nulidad de contratos?] En absoluto, como buen provinciano no le tengo miedo a nada, siempre y cuando esté al lado del pueblo. Estamos trabajando como Ejecutivo en ello, entonces que se revise”, adujo.

No teme investigaciones

El mandatario se refirió al fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato y negó cualquier tipo de vínculo con él. Indicó que su único contacto fue cuando lo citó para que brinde su declaración por la investigación al aeropuerto de Chinchero.

“Nunca he conversado con el fiscal José Domingo Pérez. Las veces que hemos coincidido fue cuando hubo una investigación por el aeropuerto de Chinchero, cuando era ministro de Transportes fuimos a dar nuestra declaración como siempre lo hacemos. Cada vez que nos llama el Ministerio Público, no nos escudamos en que somos ministros, vicepresidente o en este caso presidente”, destacó.

Martín Vizcarra reiteró que se ha puesto a disposición del fiscal Walter Ríos Calisaya, titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, por la investigación que se realiza a su gestión cuando fue gobernador de dicha región, del 2011 al 2014.

El presidente se mostró a favor de esta indagación e indicó que está dispuesto a acudir a cualquier diligencia en la que se le requiera para rendir su manifestación.

“Está bien que la reabran [la investigación] y me he puesto a disposición. Le he enviado una carta [al fiscal]. Hace 15 días le he hecho llegar una carta al fiscal Ríos y le he dicho ‘fiscal, olvídese que soy presidente, estoy a su disposición, continúe la investigación y cíteme para aclarar cualquier duda’. Se lo he dicho por escrito”, manifestó.

Proyecto político

En otro momento, Martín Vizcarra aseguró que está enfocado en gobernar bien y no en formar proyectos políticos para estas elecciones, ya que señaló que esto iría en contra de la lucha del Ejecutivo contra la "improvisación" en la política. "Queremos, como rol de autoridad, que las próximas elecciones sean con las mejores reglas de juego", precisó.

El jefe de Estado reiteró en esa línea su defensa a la iniciativa de la paridad y alternancia en las listas de candidatos en los partidos políticos, así como en bloquear el dinero sucio de las campañas, cambiar la inmunidad y concretar otros cambios en la reforma política.