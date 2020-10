Una foto difundida por el diario Correo demuestra que el presidente Martín Vizcarra se habría reunido con el dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, vinculado al caso Cuellos Blanco del Puerto, pese a que el mandatario negó en más de una ocasión conocer o haberse reunido con el empresario.

Como se recuerda -hace dos años- una conversación entre el procesado juez César Hinostroza y el dueño de Iza Motors dio cuenta que este último coordinaba una posible reunión entre el magistrado y el presidente para presentarle ‘proyectos para el Ministerio de Justicia’.

Encuentro que Vizcarra ha negado hasta la saciedad.

“No voy a responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con los que no me he reunido”, dijo en julio del 2018.

Pese a ello, el diario Correo difundió unas imágenes en la que observa a Vizcarra junto a Camayo.

De acuerdo al diario, tras los audios, contactó a personas que participó en el encuentro. Serían dos las reuniones: una en la casa de Camayo en julio del 2016 tras juramentar como ministro de Transporte y Comunicaciones.

La otra reunión se dio en el hotel Country de San Isidro. La fecha de está reunión -según este diario- aún está por descifrar.

El presidente Vizcarra y Antonio Camayo en el Hotel Country, Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima, Perú (San Isidro) Foto: Diario Correo

