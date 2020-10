En medio de la investigación sobre el contrato de Obrainsa-Astaldi por el proyecto de Las Lomas de Ilo el presidente Martín Vizcarra indicó que no conocía la cifra, dado que el concurso lo llevaba adelanta Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).

Este es uno de los argumentos que brindó el aspirante colaborador eficaz, quien detalló a la Fiscalía que dicha información supuestamente fue brindada por el entonces gobernador regional de Moquegua a Obrainsa para se adjudique el proyecto.

“[¿Acudió a la reunión convocada el 3 o 4 de noviembre en San Isidro?] En esa oportunidad no. Podía viajar a Lima como todos los gobernadores, pero en esa fecha, en esa oportunidad no tuve ninguna reunión, en absoluto”, aseguró en entrevista en Panorama.

“Unops tiene completa reserva de todo el proceso. Quien tiene que responder es Unops. Ellos llevan todo el proceso y lo mantienen con absoluta reserva hasta que, finalmente, dicen cuál es el ganador. Nosotros, en este y cualquier proceso, no tenemos acceso a la información [...] No puedo dar la cifra porque no la conozco”, comentó.

Sin embargo, en otro momento de las declaraciones en Panorama, el mandatario reveló que para el proyecto ellos brindaron el valor referencial del proyecto.

“Nosotros le dimos el monto referencial (del proyecto a Unops)”, expresó, tras indicar que con ello se realizó el estudio de mercado.