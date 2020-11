El jefe de Estado, Martín Vizcarra, pidió formalmente al Congreso -a través de una misiva remitida a su presidente firmado por él y Walter Martos- que lo cite este viernes para responder a la moción de vacancia, pese a que esta instancia lo ha citado para este lunes 9 de noviembre.

“Le solicitamos respetuosamente reconsiderar la fecha y pueda programarse la defensa del Presidente de la República como posible fecha el día viernes 6 del presente, a efectos de no dificultar la realización del Pleno que suele convocarse los días jueves”, se lee en la carta.

Cabe recordar que el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, dijo en la víspera que este pedido “era imposible”.

“Ese procedimiento de la vacancia es un procedimiento altamente solemne que no se puede cambiar ni variar sin seguir los procedimientos que establece el reglamento del Congreso y la Constitución Política. Quien determina la fecha de presentación de un presidente frente a este tipo de procesos es el pleno del Congreso, no lo hace el presidente, no lo hace la Mesa Directiva ni la bancada, ni quien solicita este pedido de vacancia”, declaró en diálogo con Canal N.

En la carta, Vizcarra reitera que “el tener permanentemente vacancias presidenciales no contribuye con la estabilidad política ni económica”.

Se espera en los próximos minutos una conferencia del jefe de Estado, la que -curiosamente- no recibirá preguntas de la prensa.