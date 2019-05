Vizcarra pide no politizar la educación para atacar al Gobierno: 'no lo vamos a aceptar'

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió al parlamento no 'politizar' a la educación con el fin de atacar al Gobierno, a raíz de la interpelación a la que será sometida la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, por el caso de los textos escolares, prevista para este jueves 9 de mayo. Al respecto, dijo que su gestión "no lo va a aceptar".

"No hay que politizar a la educación. Nosotros vemos con preocupación de que se quiera politizar. Queremos una educación integral pero también con valores, que se enseñen los aspectos académicos pero también ciudadanía para que se respeten entre ellos, entre los hombre y mujeres, eso es la educación integral que proponemos, pero no queremos que se politice a la educación y se la use para atacar al gobierno. Eso es inadmisible y eso no lo vemos aceptar", dijo desde Huanta, en Ayacucho.

En otro momento, dijo que también el ministro del Interior va ir al parlamento para explicar con transparencia, "que siempre actuamos respetando la ley y la Constitución" en relación a la intervención de la policía durante la detención del expresidente Alan García, que termino con su suicidio, ante las acusaciones por el caso Odebrecht.

"El Congreso tiene toda la potestad de citar cuanto ministro sea, como lo viene haciendo todas las semanas, y nosotros vamos y explicamos que este es un Ejecutivo con actúa con firmeza, pero siempre con la ley en una mano y con la población con la otra mano, así que vamos a ir", refirió.

Reiteró que no es una voluntad de su Gobierno cerrar el parlamento. "La voluntad de este Gobierno es el progreso y desarrollo, no la confrontación; sin embargo, nosotros sentimos que muchas veces tratan de enfrentarse al Gobierno, nosotros aclaramos y seguimos mirando al futuro. Mientras otra buscan confrontación, nosotros buscamos progreso y desarrollo", afirmó Vizcarra.