Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que ‘no hay que tenerle miedo a la decisión de la población’ en relación a la propuesta hecha por su gestión para adelantar las elecciones el 2020.

“No hay que temer a la decisión de la población. Por ahí he visto que algunos expertos -para tratar de descalificar nuestra propuesta (de adelanto de elecciones) han dicho, no hay que hacer caso a la población porque está se equivoca. Por el contrario, las autoridades nos debemos al pueblo y tenemos que hacer planteamientos para mejorar sus vidas y si en algún momento tenemos que dar un paso al costado para que vengan nuevas autoridades, lo hacemos", comentó el mandatario esta mañana.

La semana que pasó, el jurista Carlos Mesía Ramírez -invitado por la congresista Rosa Bartra a la Comisión de Constitución- aseguró que ‘al pueblo no se la hace caso’ en relación al pedido del adelanto de elecciones.

“Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. El pueblo solo tiene derechos, y esos derechos le nacen de la constitución”, expresó el abogado.

De otro lado, el jefe de Estado aseguró que “va a seguir trabajando” para luchar contra la corrupción.