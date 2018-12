Vizcarra sobre García: Decirle circo al referéndum revela el mal concepto que tiene de la opinión del pueblo

Hace unos días el expresidente aprista, Alan García, dijo que ya pasó el referéndum y le pidió al presidente Martín Vizcarra, dejar de hacer circos que no sirven para la vida de los peruanos. Al respecto, el jefe de Estado señaló hoy que sus comentarios muestran el mal concepto que tiene de la opinión pública.

"Solo una reflexión, ¿pedir la opinión del pueblo en temas tan importantes y decirle circo? muestra el mal concepto que tiene de la opinión del pueblo", señaló en ATV Noticias.

Al ser consultado si el pedido que asilo que hizo García , le dio 'vergüenza', Vizcarra respondió que su actitud lo sorprendió.

"Me sorprendió dado que un día antes había dicho que se quedaba y que era un orgullo para él estar en el Perú. Mientras decía eso ya estaba la gestión del asilo", comentó.

Keiko Fujimori

En otro momento, al ser consultado sobre la situación de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , el presidente Vizcarra, reiteró que no está de acuerdo con que se dicte prisión preventiva a los investigados.

"¿Mientras te investigo te meto preso? En general no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. En la cárcel debería estar la con gente con sentencia y más de la mitad de los presos no tienen sentencia. Entonces, en general, la libertad es un bien tan preciado que uno no debería perderla sin una sentencia por eso pedimos un sistema de Justicia que sea fuerte y que sea rápido", mencionó.

En esa línea dijo que todos deben asumir la responsabilidad de sus faltas y será el sistema de justicia el que determine 'lo conveniente'.