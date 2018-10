Vizcarra exige al parlamento que no desnaturalice los proyectos de reforma constitucional

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, pidió al parlamento que se llegue al 04 de octubre, plazo que se plantearon desde el Legislativo, con las cuatro reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo aprobadas, incluyendo la no reelección inmediata de congresista.

"Le decimos -con el respeto que se merece el Congreso- las propuestas son de cuatro reformas, por lo que el referéndum debe ser con cuatro preguntas. He escuchado que hay algunas propuestas para que dos reformas se junten en una y así puede ser una sola pregunta, no estamos de acuerdo. La población debe opinar sobre las cuatro reformas que hemos planteado ", precisó.

Estas incluyen, cabe recordar, la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura; el retorno a la bicameralidad; la no reelección de congresistas y la regulación al financiamiento de los partidos políticos.

"Por ahí dicen que se propone juntar bicameralidad con no reeleción de congresistas. Estoy de acuerdo con ambos temas, pero deben ser planteados por separados", arguyó. En esa línea, dijo que si bien algunos ciudadanos no están de acuerdo con el retorno a la bicameralidad -que implica el retorno de la cámara de Senadores y Diputados- pero "la bicamerlidad es mucho mejor que la situación actual".

"Muchas veces una sola cámara comete errores y luego se dan leyes que no se pueden aplicar porque no hay una segunda instancia. En cambio, si hubiera una segunda cámara, se revisa lo que hizo la primera y muchas veces se corrige el error", argumentó Vizcarra.

En ese sentido, subrayó que se ha planteado el desarrollo de dos Cámaras pero sin que cueste más al Estado. "No significa que dos Cámaras cuesten el doble, no. Dos Cámaras, pero al mismo costo que el actual parlamento. Esto es lo que hemos planteado ", remarcó.

La semana pasada, como se recuerda, la Comisión de Constitución aprobó aumentar el número de congresista de 130 a 180 para que la Cámara de Diputados sea integrada por 130 parlamentarios; mientras que la Cámara de Senadores por 50, los que serán elegidos por un periodo de 5 años.

"Conversaremos con las personas que no estén de acuerdo con la bicameralidad, pero no pueden juntar la pregunta de bicameralidad con no reelección, porque uno puede estar de acuerdo con una y en desacuerdo con otra", apuntó.