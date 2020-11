El jefe de Estado, Martín Vizcarra, reiteró -durante su defensa en el proceso de vacancia en el parlamento- que ‘no hay pruebas de las acusaciones’ que le hacen del presunto pago de coimas en dos obras durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua.

“Sobre mi defensa es importante dejar claro que no es una defensa sobre hechos delictivos sino de la institucionalidad de la Presidencia de la República y cómo un proceso de vacancia por la causal de incapacidad permanente no corresponde en este caso y si es válido que proceda sobre hechos que no han sido probados o que no se tiene la certeza que han ocurrido”, dijo durante su defensa.

De este modo, Vizcarra remarcó que la moción de vacancia se basa en artículos periodísticos en la que se hace pública las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces de presuntos pagos indebidos en dos obras (Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua) cuyas licitaciones estuvo a cargo de otro organismo recibidos por él.

“La moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos, para ser precisos dos reportajes publicados en un diario de circulación nacional. No menciona a ninguna investigación fiscal ni a un proceso judicial, sino a dos reportajes. En ambos reportajes se hacen públicas declaraciones de aspirantes, repito aspirantes a colaboradores eficaces que indican que habría recibido pagos indebidos a cambio del otorgamiento de la buena pro para dos obras realizadas durante mi gestión como Presidente Regional de Moquegua”, dijo.

“Asimismo, el día de ayer anunciaron la difusión de videos bomba y ante su inexistencia, terminaron presentando reportajes, sobre unas presuntas comunicaciones irrelevantes, con un aspirante a colaborador eficaz, descontextualizando conversaciones referidas a otros fines. Seguimos buscándole ¨cinco pies al gato¨, tratando de darle un halo de ilegalidad a supuestos hechos, basados en información incompleta, de investigaciones supuestamente reservadas”, reiteró.

Añadió que se le ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación.

“ No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de la flagrancia de un delito y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno; se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron; pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos”, remarcó.

Vizcarra minimizó así lo declarado por los colaborados eficaces.

“En primer lugar, debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar”

“Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo. Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente”, añadió.

Ante ello, dijo que se ha iniciado un proceso de vacancia sin investigar, ni contrastar absolutamente nada.

“ Solo con la versión de aspirantes a colaboradores eficaces cuyos dichos no han sido corroborados por nadie ”.