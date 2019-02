Vizcarra: "Intentan desprestigiarme para debilitar la lucha contra la corrupción"

" Sabemos que intentan desprestigiar, ensuciar y poner un manto de dudas sobre este presidente y el equipo de Gobierno. El objetivo es claro: intentar debilitar la lucha contra la corrupción ", afirmó el jefe de Estado, Martín Vizcarra, a raíz de las críticas de diversos políticos y legisladores tras la firma del acuerdo con Odebrecht para el pago de la reparación civil y el inicio de las declaraciones de exejecutivos de la constructora.

A reglón seguido, dijo que el objetivo de los que impiden la lucha contra la corrupción, es clara.

"Es intentar debilitar la lucha contra la corrupción. Es tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que lo que llevamos adelante esta lucha, somos iguales a ellos, porque no quieren reformas ni justicia, lo que quieren es impunidad", apuntó.

"Les decimos hoy, lo mismo que dije el 28 de agosto en Tacna: no me van a doblegar, ni van a lograr que la lucha contra la corrupción, retroceda porque esta lucha no es solo de este presidente sino de todos los ciudadanos honestos", remarcó durante la promulgación de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.