El presidente Martín Vizcarra se refirió este miércoles al incidente registrado en la sesión del pleno del Legislativo del último domingo, en el que se escuchó una falta de respeto en su contra durante el debate de la inmunidad.

“Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen “ya se…”, no, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué ”, señaló el mandatario en su pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Durante la última sesión plenaria, cuando intervenía el congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, un legislador no identificado dejó el micrófono abierto, omisión que llevó a escuchar varios de sus comentarios.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad, ya se c***”, se oyó en la intervención, luego de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidiera que apagaran los micrófonos.

Al respecto, el jefe de Estado aseguró que las modificaciones constitucionales aprobadas por el Legislativo sobre la inmunidad, perjudican al país, por lo que se requiere de una corrección.

“Yo no me perjudico, esta norma no perjudica o como dice la palabra que ha dicho el congresista no…al presidente, es al Perú al que ha afectado. Necesitamos responsabilidad, necesitamos corregirlo”, afirmó.

El pasado lunes, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú), anunció que están buscando identificar a quien faltó el respeto al mandatario durante el debate parlamentario.