Vizcarra: "Yo combatí al Club de la Construcción, no pueden decir que los he favorecido"

Se defiende. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, reiteró que desconocía el financiamiento de la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio del año 2016 y que solo participó en reuniones de carácter político, luego que un aspirante a colaborador eficaz afirmará que el mandatario estuvo presente en la reunión en la que se acordó un aporte de US$ 100,000 de una empresa integrante del 'Club de la Construcción'.

"En la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio del 2016, solo participé colaborando estrictamente en el tema político. Estuve ajeno por completo a todo el tema financiero, económico y presupuestal de la campaña", argumentó.

Reiteró, en ese sentido, que no tuvo conocimiento de las fuentes de financiamiento de PPK. "Los propios integrantes del partido PPK pueden asegurar que mi participación fue absolutamente de carácter político. No he participado en ninguna reunión en la que se haya tratado de financiamiento. Solo he participado en reuniones de carácter político para tomar decisiones estratégicas para ganar las elecciones. Desconozco las fuentes de financiamiento de Peruanos por el Kambio", apuntó.

Ante lo cual, exigió a la Fiscalía revisar escrupulosamente el financiamiento del partido de Gobierno. "Que lo haga en todos los partidos. Que haga un trabajo objetivo, firme, con profundidad y determine si ha habido aportes ilegales y que los responsables sean castigados, de todos los partidos políticos, tanto es así que el 28 julio propusimos una reforma constitucional para que se fiscalice mejor de los aportes privados en campaña", mencionó.

A reglón seguido, recordó que fue él que denunció y combatió al "Club de la Construcción".