El presidente Martín Vizcarra reveló que en una reunión que sostuvo con la vicepresidenta Mercedes Araoz, esta le dijo que si es vacado o renuncia, ella se quedará en el cargo hasta completar el mandatario en el 2021.

"Nosotros hablamos con la vicepresidenta el día lunes. Coincidimos en una ceremonia pública en la Plaza de la bandera, por el día de las Fuerzas Armadas y allí me solicitó una reunión. Tuvimos una larga conversación, analizando la coyuntura política", señaló.

En el programa ‘Cuarto Poder’, el mandatario narró que le preguntó a Araoz Fernández si mantenía la misma posición de hace casi dos años, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado por el actual Congreso de la República.

“En el análisis de los diferentes escenarios, se vio que un escenario posible era el de la vacancia [..] Es un tema que está en la Constitución […] Le hice la pregunta a la vicepresidenta Mercedes Araoz: 'Cuando hubo la intención de este mismo Congreso de vacar al presidente Kuczynski, tú públicamente dijiste que no estabas de acuerdo y que tu demostración de rechazo era que renunciarías”, indicó.

“En este caso, ya no está el presidente Kuczynski, estoy yo. Si en caso ocurría alguna de las dos alternativas, ¿tomarías la misma posición? No. Si ocurriera eso alguna de esas dos alternativas, yo continuaría. He cambiado mi opinión respecto a las que tenía hace tiempo y yo continuaría', me dijo. Era necesario e importante aclarar las cosas”, manifestó Vizcarra.

En ese sentido, el jefe de Estado refirió que Mercedes Araoz le dijo que ella completaría el mandato si por cualquier motivo él dejara de ser presidente. “Esa fue la conclusión de la reunión que tuvimos”, sentenció.