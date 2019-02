Visibilizar y modernizar la Comunidad Andina es el desafío de su nueva secretaría general

La Comunidad Andina (CAN) cumple en el 2019 50 años de vida bajo su nuevo secretario general, el colombiano Jorge Pedraza, quien con apenas veinte días en el cargo asume el desafío de "dar visibilidad" y modernizar la organización para lograr su objetivo de "elevar la calidad de vida de los ciudadanos andinos".

En una entrevista en Lima, Pedraza se mostró convencido del papel que la organización conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tiene para influir en la mejora de la vida de los 110 millones de habitantes de la región y de la necesidad de fortalecerla para que la CAN sea "la organización institucional líder en el continente".

Para ello, el exsenador del Partido Conservador apuntó que una de las tareas será trabajar en mejorar la relación entre la CAN y los ciudadanos, escuchándolo y socializando institucionalmente para que éstos conozcan lo que hace.

"Eso es fundamental, mostrarle al mundo y a sus ciudadanos que existe una organización internacional que propende por la integración, la prosperidad y el desarrollo del bienestar de todos. Hay que llevarla al ciudadano y que este tenga sentido de pertenencia sobre la misma, que es la que mejor opción para que, al lado de las políticas de los gobiernos, tengamos políticas estables que nos abarcan a todos", indicó.

Más allá de esa difusión de sus acciones, que se acentuará dado el carácter conmemorativo de los 50 años de existencia de la organización, Pedraza apuntó a ser "proactivo" y a "avanzar" hacia otros "nichos y mercados", dándole impulso a las exportaciones y la producción regional en los mercados globales.

"La CAN debe ofrecerle al mundo mucho más, (con) una política agresiva comercial para vender mucho más a otros lugares del planeta todos sus productos. El 83% de los productos de la CAN significaron US$ 110,000 millones en el 2017, pero aún podemos, debemos y tenemos que crecer muchísimo más a la hora de buscar que más manufacturas y productos que se elaboran aquí vayan al resto del mundo", sostuvo.

Para ayudar en esa misión, la tecnología y la modernización de las estructuras y prácticas de la organización también serán una pieza clave.

"Ninguna institución, gobierno u organización hoy en día es viable sin que se una a las tecnologías de la información. Ahora está el proceso de imprimirle modernidad y darle a la CAN, a través de la tecnología, unas homologaciones en todos los aspectos posibles y crear las condiciones para fortalecer la comunidad", razonó el secretario general.

En cuanto a los temas de interés para la nueva gestión, se buscará seguir dándole importancia a las cuestiones de infraestructura, interconexión territorial, transporte o temas como la prevención y detección de desastres naturales.

Particularmente, Pedraza se mostró interesado en abordar el tema de la minería informal, para lo que pretende convocar a los ministros responsables de los países miembros, así como actores de temas de Justicia y Defensa para impulsar el control de ese problema.

"Al lado de la minería ilegal hay males sociales como el narcotráfico, que se retroalimentan, y las tragedias sociales y laborales o circunstancias a cuidar y mitigar, como la trata de blanca, el abuso de mujeres, de menores, la prostitución. La CAN tiene el propósito de rápidamente asumir el tema", dijo.

Todo esto en el contexto de las celebraciones por el 50 aniversario del Acuerdo de Cartagena que dio origen a la institución, cuya preparación "ya está en marcha" y que, previa consulta con los jefes de Estado respectivos, incluiría una Cumbre presidencial de los países miembros.

"Ese tiempo lo aprovecharemos para hacer el relanzamiento de la CAN, tomar nuevas decisiones para convocar a una mayor integración y unidad y naturalmente para que en el futuro debemos ser el organismo líder en el continente para crear condiciones que nos permitan ser competitivos", añadió el ex senador.