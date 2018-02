Violeta: Reaparición de PPK con vicepresidentes rompe con muchas especulaciones

Gilbert Violeta, congresista de Peruanos Por el Kambio, sostuvo que la reaparición del presidente Pedro Pablo Kuczynski junto a sus vicepresidentes Martín Vizcarray Mercedes Aráoz rompen con las especulaciones frente a un nuevo pedido de vacancia contra el Jefe de Estado.

“Es un gesto político, rompe con muchas de las especulaciones, casi un plan psicosocial que surgido en redes sociales”, dijo el vocero de Peruanos Por el Kambio en los estudios de Canal N

El legislador oficialista además consideró que este nuevo pedido de vacancia se encuentra “en un punto muerto” debido a que el Frente Amplio y Nuevo Perú no se ponen desacuerdo para presentar una sola solicitud.

Agregó que no cuenta con el apoyo de varios parlamentarios.

“Este segundo pedido de vacancia está en un punto muerto. Unos 50 parlamentarios estaríamos diciendo que esta solicitud no tiene sustento y no prosperaría”, dijo Violeta.



Respecto a la presentación del presidente PPK ante la Comisión Lava Jato, Violeta sostuvo que se espera las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que dicho grupo investigador elabore sus preguntas y cite una sola vez al mandatario.

“PPK me expresó su deseo de ir lo antes posible pero la actitud que muestra la Comisión Lava Jato, pero es una suerte de hiperconcentración en el caso del presidente. Lo que ve la defensa es que si el presidente se presenta ahora, después que habla Barata lo van a volver a llamar”, indicó.