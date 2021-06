La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró este lunes que el Poder Ejecutivo responderá la carta que entregó la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego de que el mandatario Francisco Sagasti la evalúe junto con su equipo de asesores.

La jefa del Gabinete Ministerial indicó que el presidente de la República debe examinar “cuidadosamente” la misiva de Fujimori Higuchi en la que se pide solicitar una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA) de los comicios de la segunda vuelta debido al respeto “irrestricto del principio de neutralidad”, ya que el proceso electoral aún no culmina.

“El día de hoy, hacia el mediodía, la carta [de Keiko Fujimori] ha sido dejada en mesa de partes de Palacio de Gobierno como toda comunicación de cualquier ciudadano o ciudadana, esta tiene que ser ingresada formalmente, tiene que ser evaluado su contenido, el petitorio y, luego de ello, se le dará la respuesta que corresponda”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Evidentemente cualquier comunicación que recibimos tiene que ser evaluada con el equipo de asesores, en este caso, de acuerdo al pedido que han hecho y más aún teniendo en cuenta que, como Poder Ejecutivo, tenemos que ser absolutamente respetuosos del principio de neutralidad”, señaló.

La primera ministra se abstuvo, en esa línea, de brindar una opinión sobre la respuesta que tendría el presidente Sagasti y detalló que se analizará si la solicitud de la lideresa de Fuerza Popular corresponde en el actual proceso o no.

“Uno de los objetivos de evaluar la carta [es saber si el presidente puede solicitar una auditoría]. No puedo adelantarme porque no me he sentado con el presidente a conversarlo, vamos a pedir los informes necesarios para definir si corresponde, cuándo corresponde, si estamos en el supuesto en el que correspondería, etcétera”, manifestó.

(Video: Canal N)

Más temprano, Keiko Fujimori se presentó en Palacio de Gobierno para solicitarle al presidente Francisco Sagasti que pida una auditoría internacional de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

En una carta dirigida al mandatario resaltó la necesidad de “conocer la verdad” del proceso electoral y dijo confiar en que Sagasti “podrá cumplir la misión tan importante que la historia ha puesto en sus manos” para darle legitimidad al próximo gobierno.