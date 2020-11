La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que “antes de las próximas 24 horas” el sector de Energía y Minas contará con un nuevo ministro o ministra, ya que en la ceremonia de juramentación del último miércoles este sector no tenía aún titularidad.

“Tengan la seguridad que antes de las próximas 24 horas vamos a tener al ministro o ministra porque también hay algunos nombres de mujeres que estamos consultando en esta cartera tan importante”, precisó en diálogo con RPP Noticias.

Bermúdez señaló que, junto con el presidente Francisco Sagasti, han analizado diferentes opciones para este cargo y algunas de ellas “han quedado todavía en responder”.

“El presidente ha asumido hace menos de 48 horas esta responsabilidad, yo no tengo ni siquiera creo que 24 horas y desde las 7 de la mañana [de ayer] hemos estado trabajando, hemos visto muchas propuestas, hemos consultado a muchas personas muy capacitadas todas ellas y algunas han quedado todavía en responder para hoy”, explicó.

Detalló que “de la mañana a la tarde a veces es difícil dejar algunos compromisos”, por lo que -precisó- “hay personas que tienen la mejor voluntad y los mejores perfiles para asumir este cargo, pero también tienen incompatibilidades”.

Consultada sobre la posibilidad de que el ingeniero Carlos Herrera Descalzi asuma el Ministerio de Energía y Minas, tras estar voceado en esta cartera, manifestó: “con él también hemos conversado porque es una persona muy reconocida en este campo, le hemos pedido también sugerencias, pero hemos conversado con otras personas, mujeres y hombres, algunas de las cuales nos deben dar la respuesta”.

“Podríamos haber esperado la juramentación de todo el gabinete para hoy y solo hacer la juramentación mía, pero no nos parecía adecuado porque hay que trabajar, ya no podemos esperar más, hemos estado casi una semana, si bien el aparato público continuó en sus acciones, no hubo liderazgo en cada uno de los sectores y esto tiene que subsanarse a la brevedad”, enfatizó Bermúdez.