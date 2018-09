Violeta: Es "absolutamente falso" que haya coordinado pagos a José Cavassa

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, acusó a Fuerza Popular de estar aplicando una estrategia para poder concretar una vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, en la cual se están aprovechando de las declaraciones que dio José Cavassa ante la fiscalía.

Sobre el testimonio de Cavassa, quien fue contratado por Peruanos por el Kambio en la campaña del 2016, Gilbert Violeta aseguró que es mentira que él o su hermana, Giovanna Violeta, haya conocido de su contratación como capacitador de personeros.

"El señor José Cavassa dijo en esa declaración que el pago había sido tratado conmigo o con mi hermana. Eso es absolutamente falso. No he visto ningún tipo de contrato o pago porque esa no era mi función", declaró el portavoz ante la prensa.

Gilbert Violeta detalló que la persona a cargo de la asignación de fondos fue el gerente de la campaña de aquel entonces, Alfonso Grados, y que la persona que contrató a José Cavassa fue el personero legal, Carlos Portocarrero, por una necesidad de detectar fallas en su sistema de defensa del voto en el 2016.

"Nuestro sistema de defensa del voto de Peruanos por el Kambio fue diagnosticado como un sistema con muchas deficiencias. Por eso el personero consideró oportuno contratar a alguien que ayude a detectar deficiencias en nuestro sistema, no el de otros partidos. Eso fue parte de la estrategia y fue informado", indicó.

El congresista reconoció que se cometió un error político al haber contratado a José Cavassa, pero recordó que no fue un delito y que todo fue informado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo los fondos con los cuales se pagaron los servicios del sujeto ahora detenido.

"Unas 65 mil personas integraban el equipo de defensa del voto. ¿Íbamos a tener un control de todas esas personas? No hay forma", dijo.

Para Gilbert Violeta, este testimonio de José Cavassa es parte de una estrategia coordinada por Fuerza Popular para invalidar a todas las cabezas de Peruanos por el Kambio que ocupan el Gobierno, incluyendo a Martín Vizcarra y Mercedes Araoz.

"Esto es una estrategia orquestada por Fuerza Popular porque, el día previo, tenían que ir 11 congresistas al Ministerio Público para hacer su declaración ante Pedro Chávarry para visualizar audios del caso Cocteles. Y el señor Chávarry tuvo la genial idea de postergar sus declaraciones de manera indefinida y para tapar eso sacan otras cosas", comentó el vocero de Peruanos por el Kambio.

En ese sentido, señaló que él pedirá que desde el Congreso se investiguen los fondos de campaña de todos los partidos políticos, incluyendo Peruanos por el Kambio, porque no temen ningún tipo de fiscalización.

"Si el Ministerio Público, el Congreso, quien quiera investigarnos, decida hacerlo, háganlo. Lo que no es admisible es que haya una estrategia desde el fujimorismo para iniciar una segunda vacancia [...] No nos van a engañar ni contar cuentos chinos", concluyó.