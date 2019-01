Villanueva: "No hay privilegiados para que no se los investiguen, empezando por el presidente"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , aseguró que Martín Vizcarra está dispuesto a responder por los contratos que su empresa tuvo con Conirsa (consorcio integrado por Odebrecht , Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) y que, en el país, nadie puede estar libre de ser investigado.

"Han estado tratando de vincular al presidente ( Martín Vizcarra) con alguna relación con Odebrecht , lo cual no se ajusta a la verdad. Hay elementos muy claros, con documentos que el mismo presidente está listo a presentar para que se investigue. No hay en este país alguien que tenga el privilegio de no ser investigado, empezando por el presidente", señaló en una entrevista a Capital.

César Villanueva recordó que él estuvo presente en la conferencia de prensa en la cual se le preguntó al presidente Martín Vizcarra sobre los trabajos que hizo su empresa en la construcción de la Interoceánica Sur y que la duda fue precisamente sobre Odebrecht , no Conirsa.

"Yo he estado en el momento en que le han preguntado. Estaba al costado y la pregunta fue directa y concreta. '¿Presidente, usted ha tenido un contrato con Odebrecht ?', y él dijo no porque no fue un contrato con Odebrecht . Es un contrato con una empresa que es otra razón jurídica, que es Conirsa", manifestó.

El 9 de enero, en una conferencia de prensa, una periodista preguntó sobre declaraciones que hizo el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. "Lo más fuerte que ha mencionado o habría tratado de decir es si su empresa fue proveedora para Odebrecht en la Interoceánica". En respuesta, el jefe de Estado dijo: "No, en absoluto. Esa información es falsa".

El primer ministro indicó que, desde entonces, Martín Vizcarra ha presentado todos los detalles de los contratos de Conirsa con la empresa familiar que formó él con su hermano, C y M Vizcarra S.A.C.

"Ha mencionado todos los detalles. El tipo de contrato, cómo, cuánto ha sido. Él fue uno de los miles de proveedores que ha tenido Conirsa. Si se tuviera que investigar al presidente por un 0,03% del valor (de inversión de Conirsa en la Interoceánica), tendría que investigarse al otro 99%", comentó.

El presidente Martín Vizcarra aseguró el domingo que está dispuesto a recibir en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la cual decidió que investigará todos los contratos del consorcio Conirsa.

"Estamos totalmente abiertos a cualquier investigación, no solamente no tememos, sino que pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. Siempre hemos sido honestos, en consecuencia que investiguen todo lo que sea necesario", señaló.