Villanueva sobre costos de viaje de Mercedes Aráoz a Francia: “Es una excepción”

Cuando empezó en el actual gabinete, el premier César Villanueva señaló que uno de los rasgos más característicos de su gestión sería la austeridad. Puso de ejemplo al ministro de Economía, David Tuesta, de quien aseguró empezaría a viajar en la clase económica.

“El ministro va a llegar a la misma hora (a su destino), pero irá un poco más atrás. El costo de cientos y cientos de pasajes implica un montón de dinero. El ministro ha señalado que vamos a hacer estos recortes a gastos improductivos”, señaló Villanueva a dos semanas de empezar como primer ministro.

Sin embargo, una resolución del ejecutivo ( Nº 123-2018-PCM ) llamó la atención tras destinar los gastos que supone el viaje de la ex primera ministra Mercedes Aráoz a París, Francia.

Estos son los siguientes. Pasajes aéreos (incluido TUUA) US$ 7,003.33 y Viáticos por 5 días US$540.00 por día: US$ 2,700.00 (4+1 día por concepto de instalación).

Un total de US$ 9,700 por un viaje de 5 días del 13 al 18 de mayo.

Dicho viaje corresponde a su participación “como integrante de la Comisión Permanente que promueve las acciones de seguimiento orientadas a una mayor vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE ”.

Respuesta

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Villanueva sostuvo que dicho viaje se trató de “excepción”.

“Con respecto al pasaje de Mercedes Aráoz -ella es vicepresidenta-, es muy sencillo. Nos reafirmamos en una posición de austeridad. Si se ha comprado un pasaje de esa manera es una excepción única en tanto ella es representante especial de Perú por parte del ejecutivo ante la OCDE y tenía que hacer un viaje de urgencia”, expresó.

“El pasaje económico ya no se pudo conseguir y tuvimos que apelar a este pasaje que no es ni será la manera en la que todos los funcionarios públicos, sea el rango que tengan. No hay un privilegio de particular ni lo habrá tampoco”, aseguró el premier.