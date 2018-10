Villanueva: "Cerraremos el Congreso cuando se agoten todas las posibilidades"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que sólo se avizora -desde el Ejecutivo- cerrar el parlamento "cuando se agoten todas las posibilidades" en caso de que se continúen poniendo trabas a las reformas constitucionales que se están promoviendo desde el Gobierno.

"No sé porque (los congresistas) tienen tanto interés de que cerremos el Congreso. Nosotros (el Ejecutivo) lo vamos a cerrar cuando se hayan agotado todas las posibilidades. Actualmente, no se está en ese escenario dado que la democracia se defiende. No puede haber la dictadura del Congreso ni de un Ejecutivo ni de nadie", aseguró.

Agregó que "todo es posible" en el marco de la Constitución. "Que nadie se equivoqué. El marco de la Constitución se ha hecho para respetarlo escrupulosamente y no vamos a dejarlo que nadie amenace la democracia y el marco constitucional de este país", alegó.

En esa línea, reafirmó que el gobierno de Vizcarra no es un "golpista"; sino uno "reformista" que quiere modernizar y cambiar el país. "Nosotros entregaremos el gobierno, el 2021, a quién la población defina. No estamos dando golpe de Estado, por el contrario estamos reforzando la institucionalidad y en esa democracia nos vamos a mantener fuertes y sólidos", apuntó.

El referéndum va

En otro momento, el premier afirmó que de todas maneras el "referéndum va el 9 de diciembre" con las cuatro reformas constitucionales, incluyendo el retorno a la bicameralidad y la no reelección de congresistas, pese a que el partido Aprista -con Mauricio Mulder y Jorge del Castillo a la cabeza- presentaron un proyecto de ley para retirar el referéndum la no reelección de congresistas.

"Las cuatro reformas irán al referéndum -incluyendo la bicameralidad y la no reelección congresal- este 9 de diciembre para que la población recuperé su valor de defender la política de este país", remarcó en entrevista con ATV Noticias.

El premier detalló que el Congreso está en su derecho de presentar las propuestas legislativas que crean convenientes, al ser preguntado por la propuesta del partido aprista que busca retirar del referéndum la no reeleción de congresistas, pero "el referéndum va" de todas maneras con las cuatro reformas.