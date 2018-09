Villanueva: “Si no se aprueban las cuatro reformas, no aprobaron la confianza”

Presidente del Consejo de Ministro, César Villanueva sustentó el planteamiento de Cuestión de Confianza, en el que reiteró que es necesario la aprobación de los cuatro proyectos.

Recordó que, tras el mensaje del presidente Martín Vizcarra, del 28 de Julio, se planteó una serie de medidas para la reforma política y judiciales, y 10 días después entregamos los proyectos respectivos.

“Ya se tiene la aprobación de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura con otro nombre (Junta Nacional de Justicia), pero ya está”, pero además reiteró que queda pendiente la bicameralidad, la no reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos.

En la exposición que duró 25 minutos dijo que con ello, se hará posible el referéndum el próximo 9 de diciembre, en la segunda vuelta de las elecciones regionales.

"No es completa la confianza si las reformas no se dan. Eso, para nosotros, implica las cuatro reformas más el referéndum [...] Si no lo aprueban, no aprobaron la confianza", aseguró César Villanueva.

- Cambio del CNM

El Premier recordó que, para la reforma de la CNM, se dijo que era un “mamarracho” un “disparate”, pero sin hacer grandes modificaciones se aprobó por “unanimidad histórica”.

Así, indicó que las reformas presentadas hace 42 días, y luego del pedido de cuestión de confianza se aprobó por unanimidad, con escasos cambios a la propuesta del Ejecutivo.

“No estamos apostando por soluciones parciales, los cuatro proyectos de reforma constitucional nos permiten iniciar el gran cambio”, expresó.