El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga , se pronunció luego de que IDL Reporteros publicara una serie de audios que evidencian cómo César Hinostroza coordinó con Hugo Velásquez, el juez constitucional que ordenó abonar millonarias remuneraciones a jueces supremos, el pago de su propia liquidación.

Explicó que ha dispuesto abrir proceso contra el juez Velásquez de inmediato tras la difusión de los audios que lo involucran.

"Estoy disponiendo en este momento que la Oficina de Control de la Magistratura inicie la investigación contra este magistrado a fin de que se apliquen las medidas que correspondan, entre ellas las medidas que la ley establece para casos graves como este", sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, Prado Saldarriaga aseguró que Hinostroza no cobrará el dinero del cual conversa con Velásquez y lamentó que hechos como este se hayan producido en la entidad que preside.

"No se ha dispuesto de que esa decisión [otorgar 8 millones de soles a jueces supremos] se ejecute, está en apelación por la procuraduría del Poder Judicial. El señor Hinostroza no ha recibido esto y no lo recibirá, eso lo dejo muy claro", señaló.

"Este magistrado, Hugo Velásquez, desde mañana tendrá que afrontar la investigación que estamos disponiendo", indicó.