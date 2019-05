Víctor García Toma: 'Sin alterar la esencia' de los proyectos no significa que no se pueda hacer modificaciones "El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, debe expresar la naturaleza y el fin de cada uno de los proyectos. Si eso no se hace, va a quedar a interpretación de la Comisión de Constitución", dijo a gestion.pe el constitucionalista.

