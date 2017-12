“Han llegado a la Comisión Lava Jato otros depósitos a Westfield Capital (de Odebrecht), en total cuatro, que suman casi US$ 1 millón.", refirió el parlamentario y vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde.

En esa línea, el congresista precisó que "tenemos un presidente que considera normal hacer asesorías mientras se desempeña como funcionario del Estado. Con ese criterio aceptemos que todos hagan asesorías cuando son funcionarios públicos como los alcaldes o los gobernadores".

Dijo que tal situación es "inaceptable". "No podemos tener un Presidente que personifique la mentira. Tiene que personificar los valores republicanos como la ética y la moral. No podemos permitir a un Presidente que mienta y oculte sus negocios, ya que hay muchas maneras de cobrar favores o privilegios. Lo que no podemos aceptar", puntualizó.

Por último pidió a los congresistas a no tener miedo a votar en favor de la vacancia de PPK.