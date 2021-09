La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), cuestionó al presidente de la República, Pedro Castillo, por mantener en el cargo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, quien ha sido cuestionado por presuntamente haber estado vinculado con el grupo terrorista Sendero Luminoso en los años 80.

“Continúa el silencio del Presidente Pedro Castillo. ¿Cuándo aceptará la renuncia del ministro Maraví? Ya es hora de tomar decisiones, el Perú necesita Gobernabilidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta semana, tras la difusión de documentos que vinculan al ministro Maraví con acciones terroristas, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le pidió que presentara su carta de renuncia al cargo; sin embargo, Maraví decidió no hacerlo.

En diálogo con la prensa el pasado 30 de agosto, tras salir de Palacio de Gobierno, Maraví dijo esperar que el mandatario “no le de la razón a la ultraderecha”.

“Efectivamente [Guido Bellido] me recomendó presentar mi renuncia al cargo, sin embargo, mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo, más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente de la República quien pues, como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente”, sostuvo.

-Cuestionamientos contra Maraví-

Las críticas hacia el ministro se dan luego de la difusión de un atestado policial con la declaración de Juan Alarcón Gutiérrez ante el mayor de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), Víctor Salazar Chota, y del instructor de la dependencia policial de Huamanga, capitán PIP Víctor Medina Rivera, el 3 de agosto de 1981.

Alarcón señaló que conocía perfectamente a Iber Maraví Olarte, mencionó con nombres y apellidos a los integrantes de su grupo y en qué actividades terroristas intervino.

Según este documento, que recoge la versión de un integrante de Sendero Luminoso, Iber Maraví Olarte fue responsable del aparato senderista en Huamanga y formaba parte de la cúpula terrorista en la capital ayacuchana.

Investigaciones periodísticas revelaron que el ministro Maraví fue señalado como integrante de Sendero Luminoso en Ayacucho, a inicios de la década de 1980, por el senderista Víctor Reyes Cconislla.

El subversivo refirió que, como parte de sus acciones, el 21 de junio de 1980 lanzaron bolsas, botellas y focos llenos de gasolina al local partidario de Acción Popular y le prendieron fuego. “Luego [...] nos concentramos en el Puente Nuevo procediendo a apedrear Electro Perú”, añadió. Entre las personas que estuvieron presentes en estos hechos mencionó a Maraví.

-Interpelación-

Diversas bancadas de oposición presentaron formalmente una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para que responda ante el pleno del Congreso consultas sobre los supuestos vínculos que habría tenido con terroristas en la década de 1980 y con facciones radicales del Sutep.

El documento presentado ayer en el Parlamento tiene firmas de congresistas de las bancadas Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País y, de ser incluido en la agenda del pleno y debatido, deberá ser votado para determinar si procede citar o no al ministro.