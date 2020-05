El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, destacó que el Congreso haya aprobado un dictamen que declara en emergencia la salud a nivel nacional, por considerar que es una decisión que reconoce que el sector ha tenido un abandono desde hace décadas, en medio del estado de emergencia para combatir al coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Que el Congreso haya visto por conveniente que haya una agenda temática de salud me parece importante, porque va poniendo una agenda país coincidente con lo que demanda la coyuntura, que es focalizar la acción normativa en el tema de salud. Estamos avanzando por ese lado. Lo aprobado ayer de manera casi unánime, que es declarar en reorganización todo el sistema de salud, es algo que venimos trabajando y manifestando públicamente desde el Poder Ejecutivo”, dijo a Ideeleradio.

El pleno del Congreso, luego de un debate que duró todo el jueves 21 de mayo, aprobó con 128 votos a favor, ninguno en contra o en abstención, un dictamen que declara en emergencia el sistema nacional de salud por un plazo de 12 meses. Además, dispone que se cree una comisión mixta para que elabore en 120 días un proyecto de reforma del sector.

“No hemos tenido la oportunidad de leer el texto finalmente aprobado. Nosotros en la posibilidad de promulgarla tenemos que recabar la opinión del sector Justicia, de la PCM y especialmente del sector Salud, pero en los conceptos generales hay una coincidencia y es importante destacar que el Congreso ya esta poniendo esa agenda de trabajo de salud, de suma importancia porque antes hemos estado con agendas marcadamente diferentes y ausentes. En ese sentido, me parece una medida bastante atinada”, añadió el primer ministro.

Para Vicente Zeballos, más allá de las precisiones de la norma, el mensaje que da esta decisión en el pleno del Parlamento demuestra que la clase política está “comprometida” y que tiene entre sus prioridades la salud.

“Esta norma pone en evidencia que el sistema de salud está grave, no por hoy, sino por un abandono de décadas [...] esta norma, de una u otra manera, puede ayudar. Tiene algunas contravenciones en sus regulaciones, pero pueden ser corregidas. Que se constituya una comisión especial parece importante, en tanto da cabida a que haya miembros del Poder Ejecutivo”, concluyó el titular de la PCM.

- Gabinete ante el Congreso -

Vicente Zeballos, de otro lado, reiteró que acudirá a las 10 a.m. del 28 de mayo al Congreso para informar sobre las acciones que ha tomado el Gobierno durante el interregno, tal y como indica el artículo 135 de la Constitución, y no en atención al artículo 130 que menciona el voto de investidura. Sin embargo, recordó que esto no le quita al Congreso su capacidad para debatir y votar censuras.

“Como consecuencia de un control político enmarcado en la Constitucion, el Congreso puede ejercitar su derecho al voto de censura. Incluso en esta circunstancia de la explicación de lo actuado durante el interregno parlamentario, también lo precisa el artículo 135 de la Constitución”, manifestó.

El primer ministro reiteró que el Ejecutivo respeta la autonomía y discrecionalidad del Legislativo. “Pero esto no me libera de hacer una invocación de actuar con madurez y prudencia. Estamos en una emergencia y esto reclama una participación activa y sopesada de todos los políticos”, añadió.

Por último, cuestionó las declaraciones que hizo el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien dijo que el Gobierno está fracasando en la lucha contra la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Sabe el tipo de acciones que estamos teniendo como Gobierno ante esta enfermedad [...] Me parece que fue una respuesta muy apresurada y escasamente pensada, pero démoslo por superado. Creo que se debe llamar a la reflexión que sumemos un esfuerzo compartido por el país”, acotó.