El primer ministro, Vicente Zeballos, sostuvo que los recientes cambios en el Gabinete Ministerial no guardan relación con la reciente demanda presentada por Odebrecht contra el Estado peruano por US$ 1,200 millones, y que fueron decididos por Martín Vizcarra por la necesidad de una renovación que permita al Gobierno cumplir de una mejor manera sus objetivos.

“Se venía un nuevo congreso, un nuevo escenario político. Se hacía necesaria una reingeniería” en el gabinete, sostuvo. “Creo que han hecho un buen trabajo, pero pudo ser mejor”, agregó sobre los ministros que renunciaron y la salida del procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

Por otro lado, confirmó que tenía conocimiento de las reuniones entre Ramírez y el entonces ministro de de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht.

“El procurador me llama y me dice: me ha pedido la ministra una reunión con Odebrecht. Le dije: y de qué van a tratar. Me respondió que iban a tratar de un informe situacional”, dijo Zeballos en entrevista con RPP.

Asimismo, sostuvo que no hubo irregularidades en la reunión entre los representantes del Gobierno y los de Odebrecht. “La reunion era un derecho que tenía esta empresa para conocer el estado de los activos (...). Aquí no hemos encontrado nada irregular. Era un tema de rutina que una empresa vaya y se informe de un proyecto que es de su interés. Aquí no ha habido ningún negociado”, sostuvo.

Con respecto a la extrañeza que mostró inicialmente al conocer de la demanda interpuesta por Odebrecht, sostuvo que, luego de la resolución del contrato, el Gobierno tuvo presente que Odebrecht tenía la posibilidad de plantear una demanda ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), sin embargó le sorprendió que lo haga, puesto que la misma compañía había llegado a un acuerdo de colaboración eficaz con el Estado.

Las renuncias empezaron luego de conocerse de sendas reuniones entre Ramírez y el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht, y de hacerse público que el ahora exministro había asesorado a dicha compañía.

Ana Teresa Revilla presentó su carta de renuncia al cargo de Ministerio de Justicia, tras ser involucrada también en las citas entre el Ministerio de Energía y Minas, la constructora y la Procuraduría del caso Lava Jato.

Además, el último jueves renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo, a quien la Fiscalía investiga por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones en el Gobierno Regional de Moquegua. El mismo día, Vizcarra aceptó la renuncia de Flor Pablo al despacho de Educación.

Al preguntársele a Zeballos por el motivo de la salida de Flor Pablo del cargo de ministra de Educación, se limitó a decir: “No puedo particularizar una toma de decisiones general”.